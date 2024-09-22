陳喬恩補擺婚禮伴手禮夠富貴　婚紗心口有驚喜

台灣女星陳喬恩同馬來西亞藝術家代表Alan（曾偉昌）於2022年結婚，不過遲遲未擺酒，等到今日（22日）終於一圓美夢，重返定情地馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，賓客眾星雲集極有排場！早前已傳是次婚禮將由昔日「七朵花」團員擔任，明道、鄭元暢及賴薇如老公等人將擔任伴郎，今早「七朵花」成員、身為伴娘嘅賴薇如晒出自拍，其他團員為姊妹團，陳喬恩就轉發好友影片，笑說：「伴郎伴娘們精神也太好了。」同時亦預告「請不用幫我擋酒。」可愛花童則由20多年好友明道位仔仔擔任，另外，二位新人也特別邀請了《女兒們的戀愛》總製片人擔任特別嘉賓並為婚禮賀詞。

姊妹們亦率先揭開新娘陳喬恩嘅純白色婚紗、頭披超長頭紗靚相，只見現場氣氛非常浪漫，新郎Alan以基本款黑色西裝帥氣亮相，夫妻倆緊緊相靠、對視凝望，不過佢哋都好識做，將婚紗重點被花朵及愛心圖案遮住，似乎新娘套婚紗正面充滿驚喜。

陳喬恩與ALAN在每個賓客房間床上都放上向日葵花束及新人起舞的圖片禮盒，一張英文紙卡寫滿浪漫字句。伴手禮相當貼心，有保養品及香水，其中一罐淡香精就超過台幣5,000元（下同，約1,218港元），禮盒內共6樣禮品，有兩個長條袋仲附上陳喬恩、曾偉昌名字，亦有透明盒擺胸花，入面就希新郎拉住新娘轉圈跳舞圖像；另外仲有一個裝有高級保養品精華，一支約3萬元（約7,308港元）。

據知今次婚禮將於夕陽西下時分拉開序幕，於沙灘草地上舉行，live band表演一直持續到深夜。台媒更公開二人預先提供嘅婚紗照，放閃無極限。