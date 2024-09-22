【營事檔案】港式撈撈冷麵

這個是非常受歡迎的港式街頭小吃，更是不少人的童年回憶。它的特色在於可以自己選喜歡的麵類，例如米線、菠菜麵以及蛋麵，然後選擇配料，再加入醬汁和蒜蓉拌勻即成。最有趣是所有食材都會放在膠袋中，連最後都是在膠袋中用竹籤食用，十分有特色的小食。

鵪鶉蛋體積小營養高

配料當中有烚熟的鵪鶉蛋，鵪鶉蛋雖然體積小，但營養豐富。鵪鶉蛋與雞蛋一樣，都含有優質的蛋白質，有助於肌肉生長和修復。而鵪鶉蛋當中都富含大量微量營養素，例如維生素B群，維生素A、鐵、鋅和磷，有助於能量代謝、視力和免疫系統健康等。唯要注意，雞蛋可半熟食用，但鵪鶉蛋應煮至蛋黃及蛋白完全凝固，以避免食物中毒。

中華沙律是蔬菜

中華沙律其實是由天然海草再加上調味料製成，熱量屬於較低的日式小食。海草或昆布等蔬菜都是充滿水溶性及非水溶性膳食纖維，纖維有降低血壓和增強血管組織的作用，但由於中華沙律加入了不少調味料如麻油、豉油等，因此都不是一個可經常食用的蔬菜選擇。

港式撈撈冷麵

材料：

蟹柳 2條

粟米粒 2湯匙

鵪鶉蛋 四隻

中華沙律 30克

芝麻八爪魚 30克

米線 150克

調味料：

蠔油 2茶匙

蒜蓉 1茶匙

麻油 1茶匙

豉油 1茶匙

做法：

1) 煲煮滾水，加入米線，煮2分鐘後盛起放入冰水備用

2) 烚熟鵪鶉蛋，放入冰水後去殼備用

3) 蟹柳切粒、芝麻八爪魚切粒備用

4) 米線放入保鮮袋中，加入蟹柳、粟米粒、鵪鶉蛋、中華沙律及芝麻八爪魚

5) 加入所有調味料混合，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。