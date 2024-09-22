葉珂用5年努力降伏黃曉明？本尊爆Seed有人冒認閨蜜造謠誓追究

內地男星黃曉明與葉珂日前傳出婚訊，曉明好快就官宣認愛女方，即搞到傳聞滿天飛。閱曉明與Angelababy在2022年離婚，可是網上一位自稱是葉珂閨蜜的「葉倪」，在社交網發放「恭喜珂珂姐，5年努力終成眷屬！」即引起軒然大波，因為「葉倪」所指的「5年努力」，時間線跟曉明與Baby婚內的時間重疊，令人產生聯想，很多網民即柯南上身，搵證據揭示可能有人婚內出軌。

葉珂為以證視聽，不願捱打，昨日（21日）在社交網發文，指有人冒認是她閨蜜，惡意造謠：「首先完全不認識『葉倪』這個人，現在網絡上假冒是我的朋友和閨蜜，從而對我進行造謠和污衊的人愈來愈多。其次對於現在網絡上的謠言愈演愈烈，尤其是某些粉絲為了某種目的一直在惡意中傷、惡意帶節奏，曉明哥雖然備受困擾，但他是老好人性格，覺得多一事不如少一事，但是有些話我覺得必須得說出來，因為現在不只是造謠誹謗，已經開始揚言用非法手段開盒散布我們的私人信息，甚至家人的私人信息，嚴重影響到了正常生活，這是違法行為，有些網友不要以為是未成年人，就能逃脫法律的制裁，你們的父母也會告訴你們應該怎麽做一個遵紀守法的公民。最後，已繼續委託律師事務所關注網絡動態，對在網絡中傳播的嚴重誹謗言論已經起訴，追責到底。維護網絡環境，人人有責。」

葉珂同時把假冒的Po文截圖放上社交網，免大家被混淆視聽。