高汁輕小食　隨時醫肚

好多時肚仔餓，但又未到餐點時間，可以點做？最簡單是來點輕食，或無咁Heavy的美食，胃納小一點的，也可以將一些高質輕小食當正餐享用，簡單而美味！

新店限定品

來自英國的美食品牌連鎖店最近於科學園開設新店，全新裝潢兼洋溢清新時尚的用餐環境感覺，更特設了期間限定的野餐主題休憩空間，讓食客置身於綠意盎然的環境中放鬆歎。新店還首次推出堂食送餐服務，為巴絲打帶來升級餐飲體驗。食物方面有不少全新餐點及飲品款式，好似分店限定的「冷熱對碰」拼盤組合，集兩款西式芝士烤焗主食於一身，如焗芝士肉醬通粉及焗芝士雞肉蘑菇通粉，搭配歐陸冷盤的火腿意式沙律或希臘式沙律；又有為迎合亞洲人口味的東南亞咖喱系列，好似泰式青咖喱雞肉配魚柳大啖飯或印式咖喱雞肉配杧果酸醬魚柳大啖飯等，還有清新的日式風味的海苔蕎麥冷麵系列，有大蝦及雞肉兩款選擇，伴以水煮蛋、青瓜絲及紅蘿蔔絲、和風紫菜及白芝麻，淋上日式風味的特調醬汁，清爽開胃。新店還有限定飲品，包括口感幼滑的香滑雲呢拿沙冰、香濃牛奶咖啡沙冰、清新冰爽的香桃綠茶果昔冰及雜莓綠茶果昔冰，帶來耳目一新的味蕾驚喜！為慶祝新店開業，於即日至推出多種活動及優惠，包括下午茶餐買一送一、限定新品試食活動、Food Art Hunt等。

名廚海滋味

由名廚May Chow主理的餐廳最近就首度推出以「海」為主題的季節菜式及以蟹主角的全新菜餚，包括韓式炸蟹包、帶子刺身配糟鹵高湯、新鮮魷魚配芝麻醬、鴛鴦奶茶雪糕包、沙薑炸三黃雞等。當中的韓式炸蟹包，是結合了潮州生醃蟹及韓式醬油蟹兩大風味，將整隻軟殼蟹放入辣椒醬油中醃製，再以餐廳經典的油炸方法處理，最後放上韓式辣椒醬及自製葱蒜沙律，整隻軟殼蟹夾在麵包之間，洋溢滿滿海鮮滋味。至於新鮮魷魚配芝麻醬則靈感擷取自上海冷小吃芝麻醬雞絲粉皮，但改用新鮮魷魚，並以白滷水、葱、芝麻油、四川胡椒作醃料，灼至剛熟，上碟後再輕輕火炙，保留了食材原有鮮味之餘，還帶點焦香炭烤；伴以涼拌粉皮、絲狀胡蘿蔔及青瓜，清新爽口。此外，餐廳還推出全新的雙人套餐，食客可自由組合兩款包、四道分享菜、兩個甜品包及兩杯飲品。

重量級飯糰

好多巴絲打都喜歡以高質飯糰作小食或主食，而日本米御結專門店於9月23日至10月日推出期間限定的增量版「珍寶御結」，肉免費增量100%。全新增量版有3種口味，分別是炭燒雞腿肉、蒜片燒牛肉及韓風燒牛肉。以炭燒雞腿肉為例，就增量至兩件雞腿肉，以備長炭直火烤製，配上香甜照燒汁，散發滿滿的炭烤香氣與火炙色，肉質軟滑鮮味。而蒜片燒牛肉則用上軟腍入味的牛肉，加上燒汁薄切蒜片，濃郁美味。喜歡辛辣的就不要錯過韓風燒牛肉，以濃香燒汁牛肉配上爽口大豆芽菜，再配上甜辣開胃的韓式辣椒醬調味，將​韓式拌飯Bibimbap風味盡呈現。此外，於推廣期內的早市或午市期間柯打御結套餐，只需加HK$8，便可升級至珍寶款式，更滿足胃口。