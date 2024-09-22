本日日本：東京站必買手信　快搶Suica企鵝可麗露

樣子可愛的Suica企鵝，一向都很受大眾歡迎，連帶周邊產品亦很暢銷。東京站內的「GRANSTA東京」與「GRANSTA丸之內」將於9月24日至10月14日舉辦「Suica企鵝商品巡禮」活動，發售多款以Suica企鵝為主題、與不同品牌聯乘的甜點與產品，必買的有濃厚可可口味的「Suica企鵝可麗露」，與cannelé lité聯乘，Suica企鵝加上花束設計，使用最高級的朱古力製作而成，完全不添加香料，更使用了在英國歷史悠久的高級紅茶專賣店的茶葉，以優質牛奶慢慢煮沸而成，深受甜品愛好者喜歡。另外有「Suica企鵝開心果馬卡龍」，出自著名的馬卡龍品牌LADURÉE，三種不同表情的Suica企鵝十分趣怪。還有與文明堂合作的「Suica企鵝蜂蜜蛋糕」，蛋糕上印了Suica企鵝圖案，只在東京車站發售，限量500個，想買記得要趁早！喜歡咖啡的朋友必買「Suica企鵝手提袋連CAFE@HOME 咖啡包6件套裝」，每包都有獨立真空包裝並配有濾網，方便享受美味咖啡。不可錯過「Suica企鵝刺繡扣針」，很適合掛在袋上或衣服上，可愛度立即提升！