Lokman提早慶35歲生日　儲定錢結婚生B

男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）、藝人廖子妤（Fish）、李敏等，今日（22日）出席記者會，適逢Lokman將於9月26日迎來35歲生日，大會為他送上蛋糕提早慶生。

廖子妤表示是首次跟Lokman合作，之前亦有觀看對方的作品，並大讚對方演技出色。她透露戲中有多場喊戲，笑言要將人生中所有傷心事搬出來應付，又表示很想拍穿越戲，原本知道今次新劇導演擅長拍穿越很高興，但可惜今次並非演穿越，她指人生中有不少遺撼，希望可重啟人生。另談到有份演出的《九龍城寨之圍城》，代表香港出戰奧斯卡，她笑言也想親身到當地參與盛事，亦希望快些開拍續集和前傳。

至於劇中他首次演單親爸爸的Lokman，坦言感受到作為父母的偉大，問他跟小演員演戲可有難度？他説：「阿女好叻呀，試過其中一場戲原本完咗，但佢突然爆肚一句，嗰句說話令我好大感覺。」提到MIRROR不時到電台宣傳，早前更有粉絲提早兩星期到門外霸位，被附近居民投訴。他提醒粉絲要量力而為：「最緊要注重身體，亦盡量唔好影響其他人。」談到戲中演爸爸，問可有想過組織家庭？他説：「依家努力工作先，想將最好嘅畀下一代。」另表示生日會跟家中愛貓過。