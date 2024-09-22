Alton生日都要開工　火燒蛋糕慶生

男團MIRROR成員Alton（王智德）近日忙於為主演舞台劇綵排，適逢他昨日（21日）35歲生日，劇組為他炮製了一個驚喜生日會。小休時段由拍檔麥沛東等人刻意拉開Alton，好讓其他人做準備，而女主角嘉盈負責訂了一個令人意想不到的「燒」蛋糕。當Alton返回綵排室時，大家齊聲為他高唱生日歌，令他十分驚喜，開心笑謂︰「多謝，多謝！」

其後Alton手執火槍燃點「燒」蛋糕，寓意愈燒愈旺，燃點了面層糖面相片後，下層即浮現Alton另一張劇照，想不到蛋糕中層還有機關，當Alton跟住指示拉出來，發現再暗藏了一連串自己的照片，寓意長長久久，收到這個別開生面的蛋糕後，Alton笑笑說：「我都唔知自己影過咁多相。」

談到生日願望，Alton表示︰「希望嚟緊一年嘅工作，可以順順利利，大家都身心健康，舞台劇good show。」Alton笑指正日生日在工作中度過，根本沒想到要怎樣慶祝︰「冇諗過大家會安排咁多嘢，好有心。我今日都覺得有啲奇怪，平時大家會叫定外賣，但今日冇人提過，我嚟之前仲買定嘢食，如果我早知道，我就唔食嘢住啦！」