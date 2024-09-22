西葉瑞希 F奶舞台主角

好多日本寫真女優都係雙線發展，有啲係藝能偶像出身，亦有啲做埋電視演員，而今日為大家介紹嘅西葉瑞希，唔止活躍於舞台劇界別，仲成日做女主角添！

童顏美乳

一般鄰家女孩只需一副可愛童顏，已經有本事四圍收兵，但要喺競爭激烈嘅日本寫真界立足，唔能夠單憑顏值高，事關觀眾嘅要求高，一定要有番咁上下乳量，於是出版商都好努力招攬童顏巨乳美女，好似長澤茉里奈、大原優乃、寺本莉緒等等，而現年25歲嘅西葉瑞希都算係呢類女優。

來自日本愛知縣嘅瑞希，五官標致，一雙黑眼睛水汪汪，加上一對兔仔牙，散發出天真氣息，笑起上嚟甜度十足，惟獨塊面方咗少少，但睇落一樣咁得人鍾意！講到身材方面，阿妹嘅體態纖巧得嚟又有曲線美，心口對車頭燈雖然只係F Cup，但分量十足，睇番佢啲寫真照，呢對F奶又脹又挺，加埋肌膚鮮嫩白滑，吸引力一啲都唔弱！

偶像出身

唔講唔知，西葉瑞希好細個就加入愛知縣豐田市嘅偶像團體「Star☆T」，之後做埋另一支偶像團體「Kyuuin's」嘅成員兼隊長。及至2018年，阿妹參加選美活動「Sakidol Ace SURVIVAL SEASON 9」兼贏得亞軍，開始踏足寫真界，仲試過登上雜誌封面添！

自此之後，瑞希一邊拍寫真，一邊做演員，更因為喺特撮片《魔進戰隊》飾演柿原瑞樹一角而大獲好評！查實阿妹一直有演出舞台劇，仲要係成日擔正做女主角，所以演技出眾，日後絕對有資格成為舞台女王！早前，瑞希又多一個身份，就係為日本足球隊伍FC刈谷擔任應援大使，可謂忙上加忙，幸好佢冇因為忙碌而減少寫真演出，粉絲們可以放心！