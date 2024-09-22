「農」情蜜意 培慾話咁易

講起農場（Farm），除咗培植農作物，亦係培慾嘅好地方，事關務農生活太簡單，夜晚有事做，最易挑起人類嘅原始慾望，難怪喺情色作品入面頻頻見到Farm嘅蹤影啦！

Farmer's Lady 暗指淫娃

可直譯成農家婦女嘅「Farmer's Lady」，並唔係想像中咁簡單，而係一個情色俚語，相傳舊時西方農婦嘅生活好簡單，日頭幫手耕作做家務，入夜後最大嘅娛樂莫過於曳曳，於是有人用「Farmer's Lady」嚟暗指專喺夜晚搵食嘅淫娃。

講起私生活放蕩，西方歷史中有一位女性由妓女變皇后，佢就係拜占庭女王Theodora。據史學家Procopius嘅著作《Secret History》記載，Theodora喺少女時期開始做妓女，期間喺君士坦丁堡嘅一間妓院搭上拜占庭王位繼承人之一Justinian一世，後來對方繼承王位而老婆又過身，令Theodora有機會繼任，成為一國之后。

The Farmer's Hold 5星難度

喺床上玩親高難度體位，通常係男人出力、女人出聲，但有一招叫「The Farmer's Hold」，情況剛好相反，女方要有強勁嘅臂力先玩得到！首先，男方靠牆站立，女方則做出「龍舟掛鼓」嘅姿勢，上半身向後翻至雙手撐地為止，與此同時，小腿貼實牆身，就可以進行活塞運動。性學家話呢招嘅難度系數達5星級，事關女方既要用雙手撐地，又要承受活塞運動帶嚟嘅衝力，對臂力同核心肌肉都係好大嘅考驗，但就可以令兵器充分刺激G點，所以付出多啲汗水都係值得嘅。

《Farmer's Daughters》 實地拍攝

美國四仔乜嘢題材都有，而數到同農場有關嘅佳作，由Hustler喺2015年推出嘅《Farmer's Daughters》絕對有資格入圍。影片由Jessica Lynn、Jaelyn Fox、Lily Carter等多位索女孭飛，片廠為咗拍出理想效果，特地租用位於內華達州嘅農場，認真大手筆！故事講述農場有女初長成，唔止樣靚身材正，仲要性慾旺盛，偏偏搵唔到合適床上對手，搞到寂寞難耐，幸好有日嚟咗一名健碩型男做臨時工，乾柴遇着烈火，自然一發不可收拾！呢套四仔喺當年贏盡口碑，仲先後喺多個頒獎禮上獲得最佳攝影同性愛演出等提名。

同場加映：靚偈村姑夏目響

求才若渴嘅日本AV界會從唔同渠道發掘新人，而喺眾多女優中，有農村出身嘅姑娘，一啲都唔出奇，SOD專屬女優夏目響就係人辦。話說呢位村姑喺岩手縣農村出生，2020年2月開始以「無名女優」身份拍攝成人寫真，同年4月再喺AV界出道並推出處女作《還沒有名字。緊急發售 AV出演》。睇番阿妹啲相同片，個樣靚得嚟冇任何土味、娘味，加埋心口有對33F美乳，引起唔少AV迷關注，處女作一上市就成為FANZA當周銷量冠軍，於是佢喺當年5月正式以藝名「夏目響」同大家見面，不但成為SOD嘅頭牌女優之一，X帳號更擁有超過28萬粉絲添！