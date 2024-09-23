張敬軒愛貓病逝　強忍愁緒唧笑容見歌迷

藝人張敬軒前日下午現身銅鑼灣出席粉絲見面會，全程表現落力，但原來只是強顏歡笑，事關其愛貓健康狀況不樂觀，目前正留院以藥物及儀器維持生命指數，軒仔要在住所及醫院兩邊走，身心俱疲。

軒仔前日在經理人公司英皇旗下的Pop Up Store見粉絲，可惜天公不造美，活動前後都下滂沱大雨，不過天雨未有澆熄粉絲的熱情，人潮幾乎逼爆附近街道，當中有人為求見偶像一面，早於清晨7時已到場霸位，尚未營業的店舖門外一大早已出現一條長人龍，相當矚目。

向來寵粉的軒仔到場後落力與粉絲互動，合照時任攬兼送抱，表現親民，但原來他的心情跌落谷底，事關其愛貓Leslie健康有嚴重問題，近日要在動物醫院留醫。昨晨他在社交網粉絲群表示：「我覺得應該要同大家交代吓Leslie嘅情況，同醫生商量過佢唔具備返屋企嘅條件，佢有生命狀態都係靠啲收窄血管嘅藥維持血壓。雖然屋企準備咗氧氣箱等等，即使佢要走喺屋企都會舒服啲，但醫生唔建議喇！」軒仔明顯憂心忡忡，直言會想辦法「創造條件」，望醫生批准他帶愛貓回家。

粉絲患癌吐苦水

軒仔近日盡量放下工作陪伴愛貓，經常在住所及醫院兩邊走，身心俱疲，不過前日在見面會上仍全程保持笑臉，表現專業。據悉，見面會上有多位粉絲不約而同向軒仔傾訴確診癌症或正在接受相關治療，軒仔直言「差啲喊咗出嚟」，但不忘向歌迷發放正能量，苦口婆心呼籲大家珍惜生命，而且要正視飲食習慣，多吃抗氧化食物如秋葵及椰菜花等，有助預防癌魔來襲。惟愛貓終不敵病魔，張敬軒昨晚於粉絲群組宣布Leslie離世：「Leslie仔終於唔再受病痛嘅苦，去咗彩虹橋搵Miu Miu了」，並多謝粉絲們的慰問。