甄子丹揭習武點滴　彈琴換免費餐

「宇宙最強」甄子丹功夫了得，還彈得一手好鋼琴，曾在台灣歌王周杰倫演唱會上展現高超琴技。前晚他在西安出席活動時，自爆多年前曾在當地酒店演奏鋼琴以換取食物，希望再有機會公開獻技。

甄子丹前晚以形象大使身份，出席在西安舉行的《第十一屆絲綢之路國際電影節》開幕，官仔骨骨的他自認跟當地有緣：「很多年前在西安習武的時候，每天都會去酒店彈鋼琴以換取自助餐，如果大家以後有機會，除了在電影看到我的功夫之外，希望大家可以看到我彈鋼琴的功夫。」又透露他執導的新片正在做後期工作，稍後會跟大家見面，問會否將西安作為路演首站，他肯定地說：「一定會。」

同場的高海寧先後換了兩套晚裝，除了行紅地氈，又以電影演員代表身份擔任嘉賓主持，跟中央電視台的專業主持合作獻出第一次，她直言心情緊張：「畢竟第一次擔任大騷嘅嘉賓主持，但又覺得好榮幸受此重任，好在過程好順利。」由於行程緊密，此行她未能參觀兵馬俑，希望下次有機會好好遊覽。

娜扎升呢「花姐」

現場還有不少紅星，包括「新疆四美」之一的古力娜扎、「謀女郎」劉浩存及台灣女星張鈞甯等，當中娜扎以低胸喱士裝上陣，性感迷人。近日她四出為新片《出入平安》宣傳，期間透露其名字在維語中有「美麗的花朵」之意，故被導演以「花姐」稱呼，後來在劇組傳開，現時所有人都叫她「花姐」。