Beanies成員Kay拍MV　有真人騷紅人助陣

唱作女團Beanies成員之一的Kay (李凱翹)，今年4月底推出首支個人單飛歌曲《分手的決心》後，再推出第二首單曲《只因你悲觀》。她表示今次曲風比較groovy：「咁有groove悲傷編曲，配一首充滿情緒奮戰嘅歌係別有一番風味嘅，歌曲悲傷低音啟發到我除咗適合用聲音演繹歌曲，原來身體都係要悲傷咁去演繹。」

Kay獲李峻一為新歌填詞，亦特別多謝音樂人陳輝陽，她說：「係輝陽介紹李峻一畀我，第一次喺網上見面，大家都覺得唔好寫情歌，一傾已經好快達成共識，情緒係每個人都會面對嘅嘢，好多人都淨係會識得叫人唔好唔開心，但係有時唔係我唔想唔開心。我好感慨嘅時候，我只係想叫你哋收聲。」

新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令她難忘的是拍攝前竟扭傷腳，令到本來有跳舞部分也迫於無奈地取消，她說：「真係要忍痛取消跳舞部分，而製片非常好， 佢本身想安排輪椅畀我，但因為要周圍走景會較困難，最後佢安排咗一張露營椅畀我，等我唔使埋位嘅時候可以坐低抖吓。」已有一段時間沒有機會講國語的Kay，又爆笑料指一直讀錯導演的名字，令她深感抱歉，同時她要特別鳴謝Beanies的隊友Geor：「佢陪我拍到好夜，又幫我拍花絮片，我好愛佢！」

在拍攝MV前，另一令Kay感意外是幫她化妝的帥哥，原來正是日本首部男同性戀真人騷《The Boyfriend》的參賽者，她說：「因為拍MV時個節目未播，所以我係事後先知，依家佢勁紅，我好榮幸有佢幫我化妝，仲化得好靚，佢真人仲超溫柔同超nice。」

作為今年的女新人，又是獨立歌手的Kay，在沒有大公司支持下，半年內自資推出兩首歌曲的確不容易。當了8年空姐，為追歌手夢而裸辭，為出歌將積蓄幾乎耗盡，雖然如此，但她卻甘心情願：「因為我做緊鍾意做嘅嘢，我本身想今年內推出3首歌 ，但點知唔夠錢，所以出埋《只因你悲觀》後，我要再努力儲錢！」