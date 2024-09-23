處女錄音　李芷晴獲讚好過現職歌手

無綫藝人李芷晴近日在社交平台上載錄音片段，她表示：「好喜歡嘅一首歌，溫柔中帶點倔強與任性，第一次錄cover，希望大家鍾意啦，送畀大家《至少做一件離譜的事》。」芷晴稱由細到大都很喜歡唱歌，小時候曾參加學校歌唱比賽，但沒有特別去學唱歌，自認沒有技巧，講到今次錄音緣由，她說：「有個朋友係教唱歌，同埋幫人錄音，我就自告奮勇試吓可唔可以喺錄音室錄一首歌，其實想做呢件事好多年，不過一直冇機會，今次終於實現咗。」問到事前有否刻意練習時，她坦言是打天才波：「冇練習，一去到就唱，錄咗兩、三次，我都知道未係唱得好好，希望有機會學唱歌，練好啲再錄其他歌唱畀大家聽。」不少網民對其處女獻聲反應正面，大讚好聽「好過許多在職女歌手」、「拍得住原唱」、「我耳朵懷孕咗雙胞胎了」。對於網民反應，芷晴謙稱：「佢哋錫住我啫！我會再練習多啲，希望之後有進步。」講到近期同時有兩劇播出，她直言開心，可以讓觀眾見到不同面貌的她：「我都有收到一啲評論話見到《企業強人》嘅Emma同《愛回家》嘅Elaine嘅感覺好唔同，好開心大家兩個角色都咁鍾意，希望嚟緊有更加多唔同角色可以比大家睇到。」