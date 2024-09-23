SmarTone開售iPhone 16系列　全城熱捧升級功能

【營業資訊】SmarTone上周五（20日）正式發售全新iPhone 16系列，其管理層於早上8時在中環IFC分店與店員一同倒數，慶祝年度新機開售。現場更有SmarTone首批取機及星級客戶親臨門市率先出機。

長期客戶搶先出機

長期客戶黃先生是IFC分店的首批出機顧客之一，他指選用SmarTone已超過十年，因其網絡體驗最佳，特別是他日常工作的地點，故此一直使用SmarTone。今年則率先購入iPhone 16 Pro 256GB黑色鈦金屬版本，黃氏讚「Super SmarT Pass出機快證」可率先出機兼享有機價即減優惠。

iPhone 16系列今年於功能方面再有驚喜，機側設有相機控制按鍵，可用於拍照、錄影以及快速切換相機設定，另配備A18晶片、升級4800萬像素Fusion相機以及新登場的「沙漠鈦」色設計。

推月費不變 機價直減$2500

SmarTone今年強調「月費不變，機價直減」，客戶上台或續約出iPhone可選用現有5G月費計劃，無須因iPhone渴市而要「硬食」貴價月費，兼享高達2,500港元機價直減優惠，以及12個月SmarTone爆芒換新服務、額外$300 Trade-in回贈以及Apple Watch / iPad $200折扣等出機禮遇。而早前憑Super SmarT Pass及SmarT Pass於SmarTone訂購iPhone 16系列的顧客，現已陸續收到SMS或電郵通知前往門市出機。

此外，一眾星級客戶包括著名司儀主持宋熙年、香港劍擊隊「金牌」教練 Gregory Koenig、人氣YouTuber「點Cook Guide」馬田、Vee Chan以及Mike Yuen亦親臨SmarTone 門市率先出機，體驗iPhone 16一系列嶄新功能。

SmarTone 行政總裁劉若虹女士（左8）及一眾管理層，率領IFC 門市全體店員倒數慶祝iPhone 16 系列正式開售。（客戶提供）

著名司儀及主持宋熙年親臨SmarTone IFC門市搶先出機。（客戶提供）

黃先生（左）是IFC分店的首批出機顧客之一，他透過「Super SmarT Pass出機快證」搶先入手iPhone 16 Pro。（客戶提供）

IFC分店人頭湧湧，不少果迷搶先出機體驗iPhone 16。（客戶提供）