香港殘奧硬地滾球隊將於東港城舉行球技展示日

【特約報道】香港代表團在巴黎2024殘疾人奧運會上取得3金4銀1銅的佳績，其中硬地滾球代表隊更以驕人佳績囊括3金2銀凱旋而歸。為與市民分享成績並推廣硬地滾球運動，香港殘奧硬地滾球隊各成員及教練將於9月29日（星期日）假將軍澳東港城舉行回港後首場「滾動獎牌夢」球技展示日，與市民近距離接觸並即場獻技，市民更可有難得機會與多名獎牌得主過招，親身體驗硬地滾球的樂趣。

活動當日，硬地滾球隊成員包括何宛淇、龍子健、梁育榮、謝德樺、張沅及楊曉林將親臨現場，舉行回港後首場球技展示日。東港城中庭將化身硬地滾球場，各運動員將親身示範硬地滾球玩法，讓市民近距離接觸硬地滾球，各健兒亦會輪流施展各自的比賽絕技和招式，務求重現比賽時的經典一刻。

除此之外，市民更有機會落場親身體驗，與一眾硬地滾球香港代表隊殘奧選手即場比試切磋，讓大眾真正了解和體驗硬地滾球運動。各選手亦將於活動上分享他們備戰今屆殘奧以及過往其他比賽的艱苦過程、克服傷患的心得以至得獎點滴等等，分享堅毅不屈的正能量。一眾星級運動員更會特地攜帶獎牌出席球技展示日，與市民合照打卡近距離互動，歡迎市民圍觀。

香港殘奧硬地滾球隊×東港城「滾動獎牌夢」球技展示日

日期：2024年9月29日（星期日）

地點：將軍澳東港城一樓中庭 (港鐵坑口站A1出口)

時間：下午2時

出席運動員：香港硬地滾球代表隊：何宛淇、龍子健、梁育榮、謝德樺、張沅及楊曉林