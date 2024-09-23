香港小童群益會支援新手父母　打造夫妻「神隊友」

【特約報道】初為人父人母，在滿懷欣喜地迎接新生命的同時，也需要面對角色轉變和育兒挑戰。為協助父母了解親職意義及提升為人父母的動力，香港小童群益會家庭生活教育組以親職教育為重點，分別舉辦「家添蜜語」新手父母小組及「家添幸福」準父母小組，透過不同形式的活動，促進夫妻溝通和合作；以及提供育兒資訊，為父母和嬰幼兒建立良好及親密的親子關係。

-----------------------

培育孩子 從夫婦關係開始

「家添蜜語」新手父母小組分別於香港小童群益會四個服務單位推行，透過舉辦不同夫妻工作坊，如手作體驗、瑜伽、五種「愛的語言」練習等，協助育有0至2歲嬰幼兒的新手掌握良性溝通及愛的表達，尋找應對夫妻衝突及紓緩育兒壓力的方法，並學習照顧嬰幼兒的技巧，提升對親子溝通及依附關係。

此外，服務單位亦推行「家添幸福」準父母小組，為首次並懷孕4至8個月的準母親及其配偶提供家庭服務。活動不僅涵蓋了增進夫妻溝通及合作的元素，更提供育嬰知識，如洗澡、餵食等基本照顧技巧，讓準父母們有更好的準備迎接新生命的誕生。

-----------------------

與家長同行 建立關愛家庭氣氛

Bella（化名）和Daniel（化名）是新手父母小組的參加者，兩人育有一歲半的兒子。參加小組前，他們常因教養孩子的問題產生衝突，兒子亦會因父母吵架而哭鬧不安。Bella表示當時感到十分沮喪和無助，並考慮過離婚；而Daniel亦受負面情緒影響，曾做出傷害自己的行為。後來，他們參加了小組，並在社工林霈姑娘的幫助下，漸漸掌握夫妻溝通、情緒管理、壓力紓緩、親子溝通等技巧，夫妻關係才得以改善。林姑娘表示，社工會根據不同家庭需要提供親職教育、輔導、轉介等服務，關顧及陪伴家長度過育兒的早期階段。同時，計劃亦與機構發展及研究部合作，以實證的方式了解服務成效及家長體驗。家庭生活教育主任周雪薇姑娘表示，參與計劃的新手父母在各方面均有顯著改善，其中包括心理健康（壓力、焦慮、抑鬱）、配偶調適、婚姻滿意度、親職壓力、生活滿意度、親職效能感及婚姻溝通等。這顯示此計劃對新手父母有明顯的成效，而家長的回饋亦十分正面。

香港小童群益會「兒童早期介入」研討會2024

想了解更多兒童早期發展和「及早介入」策略？香港小童群益會將於11月下旬舉辦「兒童早期介入」研討會，邀請多位本地、海外的學者及專家以不同角度分析「從懷孕、分娩到育兒的培育旅程」中的家庭及嬰幼兒需要，並進行專題演講和經驗分享，立即報名！