珍納積遜批評副總統賀錦麗唔係黑人即被鬧爆　死唔認錯

美國副總統賀錦麗（Kamela Harris）自從宣布代表民主黨參選總統後獲得大批荷里活中人公開支持，早前美國天后Taylor Swift亦公開表示撐賀錦麗，不過另一美國天后珍納積遜（Janet Jackson）最近受訪時就對賀錦麗的膚色有「微言」。

珍納早前接受英國一報章訪問，她被記者問及即將舉行的美國總統選舉有機會產生美國史上首位黑人女總統的意見，她即回答：「佢唔係黑人。呢個係我聽番嚟。佢係印度人。佢老竇係白人。啲人係咁同我講。我呢幾日冇睇新聞，啲人話畀我聽佢哋發現佢老竇係白人。」珍納言論一出即被網民圍插直指她「收錯風」，事實上賀錦麗是黑人，她的父親是牙買加人而母親是印度人。

事件被發酵後，一個自稱是珍納經理人Mo Elmasri 即時發聲明回應，表示珍納的言論是根據錯誤資料。並表示她非常尊重副總統賀錦麗和對方作為黑人和印度女性所取得的成就：「珍納對造成嘅任何混亂表示歉意，並承認喺公眾言論中準確嘅重要性。」不過事後珍納再透過發言人更正指「道歉言論」並非來自她而是來自一個非她經理人的人士，珍納指兄長Randy Jackson才是她的經理人。