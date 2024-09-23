海上移動蜂窩　實踐綠色航行

許多人眼中，追求奢華體驗跟支持環保是背道而馳的行為，但近年遊艇設計師與造船廠無不絞盡腦汁，積極研發出融入節能考慮的嶄新型號，希望推翻大家的錯覺。像今次介紹的探險遊艇「X50」，不但以可回收的環保材料來製造，船頂的太陽能板更被設計成蜂窩狀，通過型格吸睛的細節，實踐綠色航行！

撐環保由細節做起

由Francesco Paszkowski設計的「X50」，為意大利船廠Baglietto旗下XO系列的首個型號，長49.9米，寬9米，一身灰白色，搭配不同形狀的深色玻璃，觀感時尚醒目，但說到外觀上最大亮點，必定是飛橋上的太陽能板，以貌似蜂窩的幾何圖案排列，令遊艇的辨識度大大提升，而由其轉化的能源，則可為遊艇上的玩樂供電，實現節能目標。另外，船體表面選用特殊環保塗料，有助降低揮發性有機化合物的釋出，體現船廠對保護海洋環境的責任感。

專為越洋探險而設

據悉，「X50」是專為探險而設，船首堅固、鋒利之餘，船體更屬於冰級水平，可應對極端天氣，實現跨越大西洋的目標。與此同時，這艘約500GT的探險遊艇，分設4層甲板，內部空間寬敞，確保乘客可享受一個舒適的長途旅程。

值得一提，「X50」受1950年代意大利著名列車「Settebello」啟發，駕駛室上方設有270°全景休息室，加上稍低一級的飛橋甲板，讓乘客可盡情享受壯麗海景。船尾空間勝在靈活多變，可用來存放附屬艇和水上玩具，又可快速改造成戶外休息區，希望為船主帶來更多的方便。