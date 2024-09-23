居酒屋新味　熱鬧體驗

想和朋友熱熱鬧鬧咁過一晚，日式居酒屋似乎是個不錯的選擇。琳琅滿目的佐酒小菜，串燒、天婦羅、熱食和主食源源不絕，再加上近日的居酒屋有新菜和主題，配上Highball、清酒或燒酎，簡直是最佳配搭。

新廚登場

多樣化菜單的居酒屋，最能吸引客人。中環夜貓居酒近日迎來新主廚荒木一成師傅，並為餐廳設計新菜單，自家製香煎餃子選用平底鑊反轉再煎脆，入口酥香。大目吞拿魚漬配茄子、香脆墨西哥辣椒和煙熏橄欖油，層次豐富。間八刺身淋蒜油和柑橘醋，芳香開胃。推介的炙燒是日魚鮮，魚肉配大根、若布及七味粉，鮮味滿分。另外有沖繩甜薯沙律、芝麻醬羽衣甘藍、番茄沙律、胡椒唐揚炸雞、泡菜魚餃和明太子意粉等選擇，最後以焦香味噌芝士蛋糕或迷你雪糕大福三重奏等甜品作結，感覺剛好。

美酒相伴

來到居酒屋，當然少不了美酒搭配，尖沙咀東京過江龍居酒屋早前推出新餐目，特色料理有鹽燒白鱔、炸山芋春卷伴鳀魚醬、海膽三文魚籽燒飯糰、季節刺身他他調色盤、稻草煙熏黑安格斯牛柳及明太子南瓜奶油烏冬等菜式，餐廳更和日本酒造品牌合作，於清酒餐目中提供用山田錦製作的大吟釀，再加上逢星期四至六晚餐時段有搗年糕表演，讓各位品嘗美食時，能提升體驗。

和洋美食

太古城壽司居屋早前升級成洋食 × 居酒屋概念，混合融合日法意等地的菜式，和風明太子薯仔沙律在薯蓉內釀明太子配流心溫泉蛋，雪糕脆筒吞拿魚他他加入中式菜脯、韓式辣醬和海鮮醬，再倒掛雪糕筒，玩味十足。其他有二段低溫吉列豬扒、44小時製作厚切北海道三元豚鐵板燒配自家製醬汁、米蘭薄炸雞排、沖繩塔可飯和自家製西京味噌焦糖布甸等，老少咸宜。

香口天婦羅

香口的菜式用作佐酒最合適，灣仔半露天開放式日本串燒料理居酒屋近日於晚市時段供應天婦羅料理菜單，每日空運的日本海產如車海老、蝦夷鮑魚、立貝、大蛤，以及北海道毛蟹、海膽等會變成天婦羅，另有A4宮崎和牛牛柳、長茄子和北海道白粟米選擇，再配一個帆立貝蝦餅天丼最好不過。此外，於星期一至五下午5時半至晚上7時新推歡樂時光，指定日本啤酒及威士忌梳打有買一送一優惠。