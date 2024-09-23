傅穎大日子宣布改名　與Miki飯局破冰等9餅合體？

2000年女團Cookies紅極一時，不過來得快去得快，9餅很快改組成4人Cookies，後來甚至單飛發展。不論是9人還是4人時期，是非沒有停過，多年來傅穎（Theresa）皆被指與其餘成員不和，聚會總是沒被邀請，區文詩與其餘3位Cookies成員鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）不時聚會食生日飯，Stephy與陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elanne）亦一齊去旅行，唯獨Theresa總是絕迹任何聚會，更被以「舊同事」來形容。Elaine和蒲茜兒（Serena）舉行婚宴時，亦一樣冇請Theresa。

而昨日（22日）是傅穎40歲生日，她在社交網台上載一系列慶生照，並宣布改名叫傅寶誼，希望破舊立新，她解釋：「相較於聰穎與否，我更希望，以一份禮物的形式出現在別人的生命中，取名寶；對自己的心念及行為更加規範，取名誼。」Theresa的朋友輪流幫她慶祝，其中一張三人合照竟然有Miki，令人相當驚喜，Theresa更留下3個心心Emoji，看來離Cookies合體終於近一步了！

2015年，Theresa曾開腔講到與Cookies不和的問題，坦承自己曾被排擠，成員間也確實有分黨分派，形容「很遺憾我跟她們沒變成知心好友」，對於自己一有新聞，有傳媒就去訪問前隊友回應，她感到厭煩，並表示：「坦白說，我們確實很多年沒聯繫，相信我們彼此也不太清楚對方現在的為人和生活。除了在她們生日和結婚時我有送上祝福，其他時候我們並沒聯繫。找跟當事人沒交流的人作回應，好像沒有甚麼意義。就如同每次她們出新聞時問我回應，我除了站在保護她們的立場去回答，個中因由我確實不了解。」

講到曾經被杯葛，Theresa就覺得一切已成過去，她說：「關於排擠，是抹黑也好，誤會也罷，那段不愉快的時間都已經過去了，而且也過去很久了。現在我們都長大了，有些更成家了，就算私下我們沒有交集，我也希望她們每一位都幸福安好。至此以後，有關於我們不和的實情，不用再旁敲側擊了。是的，我們曾不和，現在也不熟，可我們不是敵人。」2021年，她拍片回顧入行20周年時，亦再回應不和事件指：「都一把年紀了，哪會在意小時候的是是非非啊，都隨風去吧！」

其實近年Theresa與Cookies成員都有破冰迹象，2020年Stephy與Theresa竟然在社交平台追蹤對方，Stephy除了會讚好其貼文外，又在中秋佳節主動送上其飲品店舖產品，Theresa亦在限時動態標記及感謝對方，公開交流證明重修舊好。