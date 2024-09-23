草蜢三藩市開騷唔齊人　蔡一傑缺席原因曝光

組合草蜢於昨日（22日）假美國三藩市舉行一連兩場巡迴演唱，不過開騷時，卻發覺只有蔡一智及蘇志威演出，獨欠蔡一傑，情況相當罕有。蔡一智獻唱《永遠愛着你》前，跟觀眾說：「我唔知道，今晚大家開唔開心，我只係知道，就算我哋少咗1位成員，你哋都係咁支持我哋，我哋今晚會竭盡所能，我哋唱到最好，永遠愛着你。」說畢，蘇志威身穿閃爆套裝出場。不少網民留言問「傑仔在哪？」，不過網友又指雖然不齊人，但全場又唱又跳足全場，沒有受傑仔缺席而影響水準。

原來傑仔未有現身跟身體抱恙有關，草蜢在社交網上說：「蔡一傑經醫生專業判斷，認為暫不適宜作任何公開表演或出席任何人多的公眾場合，經過慎重考慮之後，其經理人公司、主辦方美國三藩市宣布，蔡一傑將未能為今次一連兩場演唱會站台演出，但草蜢其餘兩位成員蔡一智及蘇志威，以及整個香港團隊，將如常飛到三藩市參與演出。 為此，向所有已購買門票的歌迷，作萬二分歉意，希望大家能體諒今次的決定並繼續支持草蜢的演出。」

傑仔在7日前在社交網上載在Show上獻唱《暫停,開始過》的短片，憑歌寄意說：「人生就係要暫停，才能開始過。」翌日再分享拎兔仔燈籠的照片，祝粉絲中秋節快樂，見他氣色不錯，相信正康復中，不少網友留言慰問：「知你病咗，冇去演唱會，唔緊要」及「今晚個Show氣氛好好，好好玩，另外兩隻蜢也非常賣力，不用擔心。坐頭兩行正中都係要支持你，下次吧，暫停，開始過。Get well soon。」