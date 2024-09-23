駱振偉玩轉越南　向沈殷怡「示愛」

藝人沈殷怡（Shirley）與駱振偉（Thor）為節目擔任主持，兩人首站來到越南，他們到埗即體驗踎街餐廳，並試食令人聞風喪膽的越南地道小食──鴨仔蛋，Shirley望着面前的鴨仔蛋湯粉苦笑言：「依個係我去越南落地嘅第一餐，點解要咁樣對我呢？」Thor夾起鴨仔蛋，發愣不語。直到Shirley問他：「咁你食唔食㗎？」Thor才大膽咬一口，但鴨仔蛋在嘴裏仍然不敢咀嚼。輪到Shirley試食時，她決定閉上眼睛，大膽一口咬掉半隻鴨仔蛋，而她感想是：「我都唔知自己食咗啲咩」。Thor看到Shirley勇敢的表現，不禁鼓掌大讚對方勇敢。

另外，兩人又去樂園體驗長達2400米的過山車，其特別之處是旅客可以自由控制過山車的速度，Thor向來害怕玩機動遊戲，製作組更他蒙着眼玩過山車，Shirley負責控制兩人的過山車速度，過山車尚未開始時，Thor除了大叫「好驚」，更不停向Shirley說「I love you」，Shirley無奈對住鏡頭揮揮手，向「阿嫂」自證清白，Thor全程害怕得不斷跟Shirley說對不起，令對方感到十分心痛，Shirley說：「冇一個男人試過咁樣對住我講對唔住。」