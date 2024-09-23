本日日本：藤子・F・不二雄紀念手錶　9款圖案你揀邊款？

為紀念日本漫畫大師藤子・F・不二雄的90歲冥誕，客製化手錶品牌UNDONE剛推出了9款日本限定的紀念錶，將藤子老師的經典作品融入手錶，極具收藏價值。9款圖案分別為大耳鼠加多啦A夢、神奇小子、超能力魔美、大雄、叮噹貓、《奇天烈百科全書》中的機械人主角波仔、多啦美、衞門和毛查查、梅星王子，一大特色係角色都戴上藤子老師標誌性的紅色貝雷帽，錶面則採用聯人聯想到漫畫雜誌紙張的米色，搭配復古風設計，即使上班族人也啱戴。錶上還有多種細節，例如錶面12點鐘位置有藤子老師的貝雷帽剪影，並添加了夜光效果，黑暗中也可看到。錶的背面亦刻了角色圖案，而錶帶上則壓印「90th」字樣，加上包裝盒好像一本漫畫書，處處均充滿心思。售39,600日圓（約HK$2,138）。