全新Artura Spider抵港現身

McLaren首款高性能插電式油電混合動力開篷跑車Artura Spider日前夥同全球僅限量6輛的750S 3-7-59主題特别版車型抵港亮相，兩車將在陳列室展出約1個月，車迷可別錯過零距離睇勻兩車的機會。

配備電動單片收折式硬頂車頂及透明聚碳酸酯玻璃C柱設計的Artura Spider，搭載 3.0L V6雙渦輪增壓 M630 引擎和高效電馬達，綜效馬力高達700PS。僅1,470kg的淨車重（僅較 Artura Coupe 多重62kg），不單是同級距對手中最輕量化的開篷車款（輕上達83kg），並擁有480PS/tonne的馬力重量比 。搭配換擋速度再快上高達25%的8前速+E-Reverse SSG波箱，完成0-100km/h及0-200km/h 加速分別僅需3秒及8.4秒，極速達330km/h，純電行駛里程就有33km。

同場還展出McLaren 750S 3-7-59主題特别版車款，致敬品牌賽車史上「三冠王」壯舉。由客製化部門 McLaren Special Operations（MSO）專屬定制的3、7、59 三個數目字主題噴漆塗裝，分別代表着於1974年Indianapolis 500大賽、1984年摩納哥Grand Prix大獎賽和1995年勒芒24小時耐力賽三輛冠賽車的編號，與20多種漆面配色與效果巧妙融合，整個噴漆工序耗時逾1,200小時。此車是全球限量6輛中的其中一輛，由一位香港車主擁有，展出後便會駛入其私車庫中收藏。