全新Artura Spider抵港現身
2024年09月23日 19:00
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擁有3秒完成0-100km/h加速實力的Spider，車載由3.0L V6雙渦輪增壓引擎配高效電馬達組成的高性能插電式油電混合動力系統。（方偉堅攝）
McLaren首款高性能插電式油電混合動力開篷跑車Artura Spider日前夥同全球僅限量6輛的750S 3-7-59主題特别版車型抵港亮相，兩車將在陳列室展出約1個月，車迷可別錯過零距離睇勻兩車的機會。
配備電動單片收折式硬頂車頂及透明聚碳酸酯玻璃C柱設計的Artura Spider，搭載 3.0L V6雙渦輪增壓 M630 引擎和高效電馬達，綜效馬力高達700PS。僅1,470kg的淨車重（僅較 Artura Coupe 多重62kg），不單是同級距對手中最輕量化的開篷車款（輕上達83kg），並擁有480PS/tonne的馬力重量比 。搭配換擋速度再快上高達25%的8前速+E-Reverse SSG波箱，完成0-100km/h及0-200km/h 加速分別僅需3秒及8.4秒，極速達330km/h，純電行駛里程就有33km。
同場還展出McLaren 750S 3-7-59主題特别版車款，致敬品牌賽車史上「三冠王」壯舉。由客製化部門 McLaren Special Operations（MSO）專屬定制的3、7、59 三個數目字主題噴漆塗裝，分別代表着於1974年Indianapolis 500大賽、1984年摩納哥Grand Prix大獎賽和1995年勒芒24小時耐力賽三輛冠賽車的編號，與20多種漆面配色與效果巧妙融合，整個噴漆工序耗時逾1,200小時。此車是全球限量6輛中的其中一輛，由一位香港車主擁有，展出後便會駛入其私車庫中收藏。