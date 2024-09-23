謝安琪出道20年晒愛的宣言：丈夫張繼聰就是我最大得着

藝人謝安琪（Kay）與凌文龍近日出席在馬來西亞舉辦的「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」，以及「香港電影的創意與匠心」展覽，Kay與鄧月平主演的《臥底的退隱生活》成為開幕電影，Kay在映後跟觀眾分享，她透露電影片名的靈感來自監製伍健雄，想到多年前她的一首歌曲作品《神奇女俠的退休生活》，現在拍了《臥底的退隱生活》，成就了一段奇妙的緣分。

Kay在當地被觀眾和傳媒問及最多的，就是從歌手跨界別當演員的原因，以及出道接近廿年期間最大的得著，而這兩條問題的答案都與Kay的丈夫張繼聰有關，Kay表示她之前經常出席張繼聰的電影首映禮，有感演員、演戲可以有千變萬化的可能性，之後就一直默默期待演出的機會，怎料就在2022年受邀參與《4拍4家族》和《臥底的退隱生活》的邀約：「以往香港電影都係男性主導，好少以女性角度出發，我好幸運同有緣分遇到呢兩個角色。」而她亦不諱言張繼聰這個丈夫就是她出道20年的最大得着，對方亦是她入行後認識的第一個朋友，到今日兩人不止組織了四口的美滿之家，丈夫仍是她身邊最信賴的另一半，無論在生活或工作上都是她的最大支持，令她十分感恩。

至於凌文龍（小龍）代表另一部放映電影《惡人當道》出席活動，他在片中首度飾演反派，他笑言可能是導演發覺到他有很多邪惡的想法，可以在角色裏面發揮出來，才讓他有機會一嘗新鮮的角色。小龍與當地觀眾一同在大銀幕觀看自己的演出，在映後分享時坦言不免感到「心虛」，其實是作為演員的一種精益求精：「睇番自己喺年幾前嘅演出，腦入面會出現唔同嘅諗法，特別係依家完整咁睇番成套戲，睇到其他演員嘅演出，就會諗到可以用唔同嘅演繹方式。」而在行程最後一天，小龍在當地工作人員帶領下前往著名夜市觀光，除了大吃馬來西亞著名的榴槤外，更獲炒粿條小食攤的店主信任，讓他體會在路邊「炒粉」的感受。揸起鑊鏟的小龍亦有板有眼，食得又煮得，為今次交流行程劃上完美句號。