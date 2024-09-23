容祖兒對東半山豪宅情有獨鍾　楊受成親自帶睇示範單位

樂壇天后容祖兒向來投資有道，今日（23日）她現身英皇國際東半山全新豪宅項目One Jardine's Lookout參觀示範單位，英皇集團主席楊受成親自為她講解，祖兒更拿出支票簿作勢要立即簽票。

祖兒表示向來對東半山情有獨鍾，曾居住跑馬地差不多25年，笑言在當區留下了不少回憶：「我對呢區特別深感情，剛剛入行時經常到當年嘅英皇駿景酒店練歌，同班兄弟姐妹、老闆仲有（經理人）Mani成日唱K練習台風。我仲記得每一次頒獎禮返到屋企後可以食公仔麵，有如釋重負、卸下裝甲的感覺，令我覺得好安心。」祖兒特別提到那時候經常到羅文老師家中學唱歌，每逢大時大節都會一齊食飯，所以一直覺得跑馬地對她而言，是一個好溫暖而又美麗的地方：「嗰時就諗如果有一日可以住喺呢度就好喇，我想要一個自己的家。」

日前祖兒曾表示想與蔡卓妍及關智斌開網上頻道拍短片搞笑時，自嘲遭老闆潑冷水，不會投資自己的演出。祖兒稱自己不會「同老闆計較」，透露自己實事求是，不會因為老闆不投資自己演出而不買公司樓盤：「我諗都會入票支持一下嘅！不過我媽咪先係財政大臣，我都要同媽咪商量一下先！」