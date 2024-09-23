黃淑蔓自爆遇控制狂情人　釗峰自認係戀愛專家

歌手黃淑蔓（Feanna）最近聯同歌手梁釗峰及「劇場新丁」洪瑞珙化身「戀愛大師」，主持網上節目《AO戀愛大師》，每集為求助素人解決各種愛情疑難雜症。首集以「恐怖情人」為主題，求助人指男友由暖男變恐怖情人，最癲連續收300幾個奪命追魂Call，令她非常困擾，釗峰立即有共鳴，不過他不是受害者，反而是追Call人。而該集求助人更指男友控制欲強，禁止她與異性接觸，這令Feanna憶起往事，她說：「我曾經同一個同學發展緊，佢有一日突然話『你不如唔好做歌手，因為你要拋頭露面，會有好多人望你，你同人影相一陣畀人掂點算？』我就即刻斬纜！」

甚少在鏡頭前分享愛情史的三位主持，坦言新節目讓他們「好赤裸」，釗峰說：「要分享自己經歷先可以有共鳴同說服到人，我都未試過喺幕前講呢啲說話。呢個節目係我哋為藝術犧牲，攞埋個心出嚟。」Feanna表示：「我一邊做節目，一邊偷望經理人，睇吓講唔講得。」其中一集他們更會談及性事，Feanna一度講到面紅要暫停錄影。

釗峰稱一直很期待拍攝戀愛節目：「我好鍾意同人傾愛情偈，問下佢有啲咩唔開心。」Feanna點頭認同說：「一同佢傾可以傾幾個鐘，好癲！」第一次擔任主持的Feanna自認有潛質，釗峰亦大讚她能提出不同見解，讓大家多角度思考問題，他笑說：「特別係女仔角度、奇怪女仔角度、小公主角度，公主癌嘅角度啦。」Feanna笑着回應：「依家改善咗好多，不過個根喺度嘅。」

至於誰是戀愛專家？釗峰與Feanna均指着自己，Feanna解釋說：「我覺得戀愛係冇啱同錯，只係觀點同角度唔同。」釗峰自言只充大頭鬼：「我哋做得戀愛大師，都要用專家角度同大家分析下，『教授』係會有啲說服力。」