唔談感情事！佘詩曼為一個人秘密搬返市區

視后佘詩曼今日（23日）出席銀行活動分享理財心得，獲現場人士大讚保養得宜，她表示自己每年也會做體檢，和注重平衡生活，工作以外會減少用手機，多欣賞四周景色，亦會去旅行放鬆歎美食。曾於瑞士留學的她，有感現代的小朋友很幸福，指自己當年半工讀生，要打工賺生活費。

她受訪時表示理財靠自己慢慢摸索，自爆入行時不懂得保障自己，拍武打戲受傷後才發現需要買保險：「要自己搵醫生，醫藥費又貴，公司醫保又覆蓋唔晒。」她指自此學懂保障自己，若拍危險鏡頭會加大保額，又發現原來太危險動作是不受保，她説：「當年拍《十月初五的月光》電影版有一場要跳笨豬跳，拍攝當日不停落雨，着晒裝備等咗好耐都拍唔到，原本以為自己好大膽，點知愈等愈驚，最後好在因為落雨拍唔成。」不過她直言不會因為怕危險而錫身，若戲情需要都會盡量配合。

談到她近年工作不斷，她表示是想努力賺錢，報答媽媽養育之恩，透露媽媽近來身體狀況Ok，又笑指媽媽很活躍每天出街，而為方便她出入故近日已搬回市區：「我有時都會勸佢唔好日日出街，留啲時間休息，但佢梗係唔聽我講啦，我都明嘅，我以前都唔聽啦。」問到媽媽有否催她找個伴？她笑言不多談，但希望將來能找一個跟她一樣理財精明的伴侶，大家可以財政獨立。