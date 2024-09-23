林家棟意外跣落樓梯　腰部肌肉撕裂痛到爆粗

藝人林盛斌（Bob）有份創立的娛樂公司今日（23日）於中環舉行10周年紀念發布會，除了旗下藝人包括陳慧敏、蔡宛珊、鄧洢玲（阿旦）及合作夥伴劉浩龍等出席外，影帝林家棟亦有到場支持。

林家棟早前因傷而未能跟《香港經典光影重塑》團隊前往威尼斯出席《FILMING ITALY VENICE AWARD》活動，領取「傑出貢獻紀錄片」獎項，他受訪解釋原因，指因意外受傷令腰部肌肉撕裂：「早排落幾日大雨，有晚返緊屋企唔小心喺樓梯跣咗落嚟，痛到講粗口，結果要Call白車。」他笑言當晚是了穿新鞋子，想不到被新鞋所「跣」，又指因該肌肉觸及神經，痛到觸電一樣，要落床十分困難。他表示原先是計劃先到北京探契女，因對方成功考入大學，之後再飛威尼斯，坦言未去過威尼斯，今次未能成行有點失望。

他表示現已康復8成，醫生指要自然修復，只給他處方俗稱「懵仔藥」的藥物助他止痛，表示現在知道吃了的反應，有助他將來演相關角色。問到意外有否令他產生要找個老婆照顧自己的想法？他開玩笑指有另一個睇法：「條腰都搞成咁，其實可以唔使娶老婆啦，哈哈！兩個講法都得嘅。」他坦言習慣了自己一個住，故不考慮請就家傭回來幫忙家務：「我慣咗自己打掃，唔鍾意人掂我啲嘢。」

他透露近來正忙編寫劇本，坦言現時要更認真對待劇本，否則很難找人投資，亦希望能趕賀歲檔期，但會視乎進度，不會為趕而粗製濫造：「盡量砌，但起碼要合格以上，要對得住觀眾同投資者。」

Bob透露有多項大計

Bob對公司來到10周年非常感動，因要經營一間公司並不簡單：「公司成立時經歷社會動盪、疫情，養員工都好吃力，尤其疫情期間 生意額係零。」他表示後來想到替客人製作網上廣告，成績理想，自己亦因此成長不少，又透露公司規模能日漸壯大，近年亦羅致了不少藝人和司儀，問到會否開班培訓司儀？他謙稱自己技巧不算高，但有意以興趣班形式開班：「但開實體班好花時間，考慮緊出年開網上班，大家放心，收費唔貴，類似興趣班幾百蚊。」他又透露公司已有多項大計，包括替劉浩龍、陳慧敏等開音樂會，亦會替余迪偉等開棟篤笑，自己則擔任策劃和宣傳。問到經濟狀況不明朗，做生意會否較保守？他說：「本來都諗過保留彈藥，但過去幾年公司都有微利，今年年頭仲請員工去峇里旅行。」

阿旦有對象了解中

至於阿旦一直積極發展司儀事業，表示幸曾於電台、電視台工作累積經驗，現時學以致用，笑言要靠自己努力工作賺錢傍身。談到感情，她表示有了解中的對象，但想保持低調：「我唔抗拒結婚生仔，但亦唔會為生仔而急於結婚，想搵個方式過得開心，覺得開心最緊要。」提到她有經營咖啡店、餐廳及按摩店，她坦言面對大量港人北上消費，經營環境困難，現正想辦法做宣傳，亦希望市民多留港消費。