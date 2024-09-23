杜德偉獲兒子做私人助理：佢一腳踢好幫得手

歌手杜德偉（Alex）昨日專程赴澳門為《2024灣區電影音樂晚會》演出，雖然行色匆匆，但在音樂會上碰見很多好朋友，包括王力宏、李治廷、曾比特、薛凱琪、周柏豪等，十足舊同學聚會，最難得的是身邊多了一位得力助手，就是兒子AJ，Alex心感安慰地說：「AJ好幫得手，十足工作人員，非常專業又拍片、又影相、打燈兼按摩，我多咗位貼心嘅私人助理。」

Alex透露近日剛自無錫及上海巡唱回來，他形容此行有驚無險：「我喺無錫準備開騷嘅時候，遇正颱風，同時間舉行嘅演唱會全部取消晒，惟獨我嘅演唱會，主辦商堅持無懼風雨繼續進行，本來以為觀眾會因為颱風嚟唔到，點知演唱會好熱鬧，幾乎座無虛席，可能因其他演唱會取消咗，觀眾都嚟晒我呢度啦！哈哈！」他被現場觀眾的熱情所感動，而演唱會也在安全和順利下完成。

在無錫之行翌日，他前往上海出席粉絲聚會，由於受颱風影響，他延遲了個多小時才到達目的地，但粉絲仍耐心等候他的出現，他欣慰說：「呢班粉絲真係同我風雨同路，冒住風雨都繼續為我守候，真係好感動，所以我約定大家12月再喺上海站開騷。」