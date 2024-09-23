劉俊謙合體伍允龍再打到飛起　為用替身爭論不休

藝人劉俊謙及伍允龍近日接受HOYTV訪問，兩人繼電影《九龍城寨之圍城》後，再在新片《武替道》中合作，劉俊謙表示早在《九》片中已感覺大家很投契，伍允龍非常有同感：「記得拜神嗰日，佢無端端走埋嚟，自我介紹問我係咪基督徒？我答係，佢話等一陣間我哋一齊傾吓偈呀，嗰刻感覺非常之溫暖。」

講到《武》片高手雲集，劉俊謙稱不會感到壓力：「我好少會咁樣睇，我會用另外一個角度，當做一個新嘗試，我唔會驚自己做得唔好，我係會嘗試做好佢。裏面九成嘅動作戲，都係自己親身上陣，佢哋都知我份人，唔係好鍾意用替身，見到個樣，梗係想畀人知道係自己做㗎啦！」伍允龍立即插嘴持相反意見：「我本身好鍾意用替身，但係唔畀我用咋嘛！哈哈哈！ 」

兩人在片中有機會跟前輩董瑋合作，劉俊謙表示非常滿足：「佢向來好嚴格，但佢嘅嚴格同要求高係合理，佢係想部電影好，先會咁嚴格，佢同戲裏面嘅角色好相似，佢係有啲嘢想承傳畀我，無論係戲中或者現實都有呢一種強烈嘅感覺。」伍允龍就回憶董瑋曾經為自己出頭：「我記得當年我做新人嘅時候，喺片場畀人蝦，佢即刻企出嚟幫我出氣，嗰刻我就覺得佢唔似乎你地位高定低，路見不平就會出聲。」

在戲中劉俊謙的角色自認非常懂得追女仔，伍允龍笑言大有同感，但劉俊謙就否認，但亦分享了和女友做過最浪漫的一件事：「我會將以前我哋兩個影咗好多嘅相，自製相簿，將好多唔同嘅階段嘅相，自己印出嚟，製成一份禮物送畀對方，對方都好滿意呀。」