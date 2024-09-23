鍾柔美頂替炎明熹出活動　兼顧學業與拍劇冇覺好瞓

聲夢小花鍾柔美（Yumi）、劉沛蘅（Hillary）、樂隊ROVER今晚（23日）在沙田出席中銀香港《「追求第一•力拼最大」樂創紀錄典禮》。活動原本由歌手炎明熹（Gigi）出席，但因她與無綫出現合約風波遭「雪藏」，幕前工作叫停，工作崗位由鍾柔美頂替，講到頂替一事，Yumi說：「又唔係嘅，我諗公司係最近先決定叫我出席呢個活動，都係公司安排。」她又指不知道Gigi原本是活動嘉賓，最近太忙沒有留意報道，但也不會有尷尬，因與Gigi是心連心，早前Gigi也有前來欣賞她們的演員會，覺得大家一直保持友誼。

Yumi現身顯得一臉倦容，原來最近開學兼要為無綫劇集《特勤女團》拍攝夜班戲，近3日也沒有好覺瞓，3日只睡了3、4小時，放學後便拍劇，收工又要返學，相當忙碌，故近期也沒有與Gigi聯絡，攰得連手機也不想看。

講到最近為港姐決賽擔任表演嘉賓，網民激讚她靚過港姐， 應該參選港姐。問到她可會覺得揀錯了做歌手？她說：「唔會揀錯，自己都好想唱歌，各有各靚啦，自己就合格，但係都唔滿意塊面同個鼻太大，但都鍾意自己個嘴細同眼夠大。」她透露小時候有扮過港姐，早前參加港姐活動也有一刻衝動想去選美，但只是幻想。

講到理財，現在由家人代勞的她自言今年將18歲，自已覺得一定要財政獨立，慢慢學習理財。對於活動以積木砌出《清明上河圖》列入世界紀錄，她指小時候很喜歡砌積木，將來自己的屋企也會撥出空間擺放積木擺設。

Hillary與ROVER有份參與砌積木破世界紀紀錄，她指有份砌了其中一兩棵積木樹，對於有份破世界紀錄覺得好震撼。ROVER四子則負責砌積木船，但陳鎮亨（亨仔）則自爆愈幫愈忙，不少心撞跌了積木，要積木大師執手尾。講到理財雷濠權（Jason）希望3、4年內可以在香港與澳門兩地置業，大志令其他隊員嘩言，他則解釋是給自己的目標，只是剛剛起步儲錢。Hillary自言過去一直有儲蓄習慣，但小時候不懂理財，只是將金錢存放在銀行沒有投資，白白浪費了10年時間，但現在投資也很保守，會做定期、基金等穩陣投資，置業覺得暫時還未是時候，但一直有計劃置業，已經儲夠首期，希望兩年後可以做業主。