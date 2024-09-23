港女野人打大佬挑戰冰川　胡美貽再出事險直墮崖底

藝人陳若思、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍主持的無綫綜藝節目《港女野人奇異記》，最新一集中她們要挑戰Via ferrata（鐵道攀岩），各人都表現得興奮雀躍，只有畏高的Jessica喃喃自語︰「完未呀？點解佢哋咁開心嘅，我唔明。我搵唔到個樂趣呀。」在最後一段離地約90層樓高的懸吊空間時，攝製隊要求各人作真情剖白，以恐懼克服恐懼。Jessica在懸吊時鼓出勇氣釋放壓力，她表示過往都羞於表達，她解釋︰「成日諗嘢都同人哋唔同，所以唔敢講自己諗法，唔係好主動講自己嘢。」

另外，她們又要「打大佬」挑戰冰川，各人背負逾11公斤重的背囊，於兩日一夜的行程中攀升1,200米高度，此路段被新西蘭官方列為高級行山徑，等閒人不易完成，她們要經過5處難關，包括︰赤腳行冰河、穿過如結界的森林、無遮無掩暴曬山脊環、沒有路標的碎石路及崖邊走走。在首段冰河因為要赤腳涉水，在零下3度的水溫下，各人雙腳凍到通紅，鋪滿碎石的河床，猶如腳底按摩，當中Nicole反應最大，又叫凍又叫痛。完成頭3個難關，終於到達中途站的小屋住宿一宵。而在最後兩個難關，之前炒單車受傷的Nicole禍不單行，在上山一段不慎跣腳仆倒，差點直墮崖底，嚇到全團人驚叫，今次一跌令她觸及舊患，要狂吃8粒止痛藥鎮痛，她在餘下路程更喊住想放棄，令人心痛。