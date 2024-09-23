MIRROR新歌大玩野性風：男人味出晒嚟！

人氣男團MIRROR相隔近9個月再次推出廣東歌團歌《Hunt You Down》，MV中眾人更化身捕獵者，型格登場！

有別過去團歌的曲風，新歌以捕獵者追趕獵物的決心作主題，曲風上亦突顯了今次主題的特色，隊長Lokman介紹道：「今次首歌相對節奏變化會多少少，rap亦會多過唱嘅部分，另一樣好新鮮嘅係，首歌有3種曲風喺入面。」Edan補充謂：「前面好快好刺激好野性，但去到中間突然變咗抒情輕鬆曲風，但之後再入番去原本曲風，今次新嘗試，喺廣東歌都未見過。」Jeremy亦分享了自己第一次聽到新歌的感受：「第一次聽可能會覺得奇怪，但第二次聽就會覺得轉得好順好特別，同埋呢首歌有一個好野性嘅風格，係MIRROR未試過，係成熟咗嘅我哋。」Edan也認同道：「係呀，野性啲，自己跳舞都跳得好爽，有種男人嘅味道出咗嚟！好期待跳現場畀大家睇！」

而在歌曲最後會聽到姜濤chok爆唱出「You better run」這一句，原來加入這句正是他的主意，姜濤解釋：「其實係借鑑好多團體，喺歌曲最後都會加句句子，強調番成隻歌嘅重點，本身冇諗住係『You better run』呢一句，我純粹提議想加一句說話喺隻歌最後，因為我覺得成隻歌比較惡，喺MV入面我哋係一班狼一班武士，斬殺敵人。」而為了呈現Man與力度，今次舞步上都給予很大的新鮮感，但同時亦甚有難度，姜濤續道：「排舞嘅力度都同以往比較唔同，每次都有新嘢畀大家睇吓，想畀大家唔同嘅感覺。」Frankie坦言今次舞步較以往難：「因為啲力好速同埋要好定，再加埋上台要唱埋歌，對我哋嚟講都係一個挑戰，要搬上舞台表演，係難啲成班人一齊去發力。」

舞蹈以外，MV中亦加入很多新鮮元素，Tiger稱當中加入很多電腦合成影像的後期製作，亦邀請了其他動作演員一齊演出，笑言今次MV絕對值得期待。MV內多位成員都被安排動作場面，一同變成動作演員，其中要批踭的Frankie道：「MV裏面有動作成分，好似返去拍攝《12怪盜》咁。」Jer則要站於高處擺甫士，他笑言：「對於克服咗畏高嘅我嚟講，係一啲都唔驚，少少高，但OK，高啲都仲得呀！其實有一個護住我嘅朋友喺度，所以有啲搖晃，如果冇搖晃，正常係唔會驚。」AK與Alton聯手的一幕是以壘球棒擊退敵人，AK道：「第一次玩壘球棍係幾過癮，Alton嗰個係難啲，同埋我哋好似跳舞記舞步咁記，有少少著數，但點都要練，要練點樣好睇啲。」Alton則自爆：「以前有掂過普通直棍，但壘球棍係第一次試玩tricks，未開機前都試咗好多次，大家見到好似好順利好成功，但其實我開機以外都跌咗好多次。」Stanley使用的武器則是日本武士刀，他說：「今次第一次拍嘢接觸日本刀，都幾好玩，同埋個鏡頭都幾有型，不過始終我哋功底唔同武師出身或者動作演員，而家空閒時間都有上動作訓練堂，希望日後可以接拍嘅類型會多啲。」

另外，12子在MV中其中一套服飾都有毛毛元素，這是造型師特別製作，眾人穿上時都互相欣賞對方的裝扮，Ian更偷偷告知：「今次套衫，全部人身上都有啲毛，有同其他成員閒聊，安排咗唔同嘅動物角色俾大家，Tiger安排咗老虎，我開頭見到自己有啲動物嘅毛，就扮狼叫，Lokman都可以做狼，因為佢都有扮狼叫。」MV中另外亦有用上3D掃瞄技術，再配合電腦合成影像，MIRROR瞬間變成了機械人在場景內起舞，Anson Lo介紹道：「今次有3D掃瞄嘅科技，掃瞄完每個人嘅樣，就可以做到唔同嘅打鬥場面，同埋一啲跳唱嘅畫面，用上呢個新科技係好得意同埋好新奇，大家可以估下邊個先係真正嘅Anson Lo，邊個先係3D掃瞄出嚟嘅Anson Lo喇！」