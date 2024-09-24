【是日通勝】

農曆八月廿二

甲辰年 癸酉月 辛卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：穿井、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

金牛座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

獅子座：情緒不穩，建議找個信賴的朋友為你分憂。

處女座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

天秤座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

天蠍座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

人馬座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

山羊座：太過自信不是好事，有時要聽別人的建議。

水瓶座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

雙魚座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）雞 易惹禍

鼠：得財有難度，宜節衣縮食，勿再亂花錢。

牛：財運一般，對如何善用財富沒有頭緒。

虎：感情運稍遜，必須認真回應伴侶需要。

兔：留意身邊異性，有機會找到拍拖對象。

龍：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

蛇：工作運欠佳，若需要加班，不應推搪。

馬：事業運上升，面對競爭壓力毫無懼色。

羊：很多事要兼顧，出手幫人要量力而為。

猴：運勢一般，生活節奏快，有點吃不消。

雞：是日沖煞，運勢差，冒險行為易惹禍。

狗：突然有結婚的想法，或許時機已成熟。

豬：有望獲一筆意外之財，令你喜出望外。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

指甲

每一個人的手指上之指甲，皆會有些不同，但均可從其指甲的闊窄、長短、顏色知道其人之健康及性格。一般都要求指甲要長些和寬闊些，指甲也要堅實和厚些，表示其人生命力強。

指甲的色澤紅潤有光澤，顯示其人身體健壯；若指甲色澤欠佳，主其人身體機能差，如指甲帶黃會有肝膽毛病或十二指腸有事、指甲色白會是貧血之徵、指甲帶藍為血液循環差、指甲色青主有心臟及神經衰弱、指甲色黑為大凶死亡之象。

指甲大而堅實，主人性格強、志氣高、膽色過人、處事較急、壽命長。闊的指甲主其人機能旺、新陳代謝好、聰明、反應快。指甲若短顯示新陳代謝欠佳、神經過敏及有畏高症。如指甲短而薄則是多病、懶散、志弱膽小、有始而無終。

指甲若生得窄，表示其人抗病能力弱、易病、為人小器、暴躁而記仇。指甲窄而扁平，為人情緒化、一時一樣。指甲窄而薄的話，代表神經過敏，帶有憂鬱情緒，是知錯不認的人。如指甲薄而窄短的話，為人小器、妒忌心重。