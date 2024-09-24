娛圈單打︱究竟係咪嫁錯郎　機關算盡不勝防

《延禧攻略》女主角魏瓔珞絕頂聰明，飾演此角的吳謹言亦因此爆紅。最近吳謹言公布喜訊，跟劇中飾演和親王弘晝的洪堯領證結婚，未幾更被拍下肚凸凸疑似有身紀照片。二人在劇中不和，現實中卻拉埋天窗，洪堯被揭出許多渣男黑歷史。粉絲還在震驚之際，洪堯又有衰嘢被爆啦，今次又衰乜呢？

話說內地有網民出示截圖，證明洪堯在9月13日領證結婚當天追蹤大波妹IG，直到被網民踢爆先至悻悻然取消追蹤。雖然話，大波妹妹，人皆好之，但由於大波妹跟吳謹言的身材是兩個不同路線，於是又惹起網民議論紛紛。更重要嘅係，新郎哥呢頭領證結婚，嗰頭對住大波妹IG流晒口水，會唔會快得滯呀？對老婆似乎有欠尊重喎。

講真，洪堯個底都幾花，2013年曾參加內地戀愛真人騷《非常完美》，同化妝師曹贏心配對成功。交往兩年，男方被爆劈腿16歲未成年網紅李蒽熙，仲流出親密床照。何況洪堯不論知名度同事業活躍程度，都跟吳謹言有大段距離，難怪網民對呢段婚姻並不看好，結婚冇兩日即留言問離婚未？

嗱，男女主角的老闆于正就替洪堯緩頰，話追蹤大波妹冇咩大不了，只不過係男人正常現象，亦係愛美之心嘅表現喎。佢仲話，吳謹言嫁給愛情，不計較男方事業遜色及黑歷史，就算因此被脫粉都在所不惜。講到咁，大家都冇咩好置喙咯，惟有祝吳小姐好運啦。有口痕友就話，洪堯三白眼、反骨耳，似乎係一副薄倖相。魏瓔珞機關算盡，吳謹言則愛情至上，究竟係咪嫁錯郎，時間會給出答案。