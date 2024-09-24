吳慷仁傳簽內地經理人公司觸動台灣網民神經　本尊：順其自然

台灣金馬影帝吳慷仁出道至今一直沒有簽經理人，但有傳他已簽給內地經理人公司，傳聞一出即惹來網民熱議。過去不少台灣藝人到內地發展後，都要跟隨主旋律，楊丞琳和林依晨等更曾發表過「我是廣東人」、「我是成都人」的言論，故吳慷仁傳出簽約大內地經理人公司後，台灣網民反應極大，不少感到心碎， 紛紛在他的社交網留言，盼他不要忘本，又提醒吳慷仁今日的成就，全因台灣在拍攝題材上沒有受到限制：「你的成功，來自於對這片自由創作讓你發揮的土地，以及2,300萬人民長年對你的支持與熱愛……」

吳慷仁本尊尚未有官方回應，不過有網民找回日前他為《富都青年》，在上海透過視像形式為電影宣傳的片段，當中他與上海影迷互動，有人問他是否簽了內地經理人公司，吳慷仁沒有正面回答，只說︰「十幾年來，我一直是沒有經理人的一個狀態，就是很單純的做演員，我沒特別有甚麼樣的想法，也跟很多大陸、內地的經理公司或是很多團隊有接觸，一直都有，很多人會寄劇本給我看，我都會看完邀約，我們都會彼此做很多技術上或是創作上的分享。」他又說：「我自己覺得未來不曉得，順其自然，就是順着一個感覺走，希望只是繼續演戲，可以讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點，雖然演員看上去光鮮亮麗，但演員其實需要大環境一起去幫助，如說他需要化妝師，需要很棒的劇本，需要有好的導演，演員是一個載具，就像是機器人裏面的小齒輪……我希望繼續扮演自己演員的身分和角度，把戲演好，把角色做好。」

早在2018年，即港台兩地會追捧大陸hit劇《延禧攻略》時候，當時吳慷仁表示愛看大陸節目，又說若有台灣演員接拍《延禧攻略》，是一個大考驗，事前必須做很多功課準備，去應付對白演繹，他亦讚賞大陸演員的基本功非常紮實。當時吳慷仁還被問，對於台灣演員到大陸發展，需要接受思想審查的看法！他認為每件事都有不同的觀點與角度切入。作為演員，只要拍出能感動觀眾，及令人有共鳴的作品就足夠。