Diddy性販賣人口被捕　里奧勒度狄卡比奧放風割席

美國饒舌天王Diddy上周因涉嫌有組織犯罪與性販賣人口罪名被捕，被爆常於豪宅派對中要女性充當性奴被輪流性交，豪宅被搜出過千樽潤滑油，檢控官又指那些參與女性被折磨得事後要吊鹽水。近日網上熱傳Diddy邀請美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leondardo DiCaprio）參加豪宅派對的1998年舊照，其中他們一起吸煙喝酒，非常愉快。Diddy曾公開聲稱里奧仔是他派對的首席嘉賓，網友對里奧仔是否有份參與展開熱議。

里奧仔一方放風表示：「里奧勒度狄卡比奧絕對與這些事件沒有關係。他曾於2000年代初參加過Diddy一些派對，但當時圈中人人也參加過。它們不是群交派對，而是大型家中派對。里奧仔當時在事業初期，現在早已不再這樣派對。他與那個世界沒有關係，任何人基於超過20年前的一些模糊照片就假設他有份，就太離譜了。里奧仔專注於自己事業與感情，完全沒有理會Diddy的案件，他完全沒有關係。」里奧仔與Diddy於2004年曾結伴參加民主黨活動，網上亦流傳里奧仔2019年參加Diddy 50歲生日派對的影片，網友因此嘲笑「知情者」的說法：「冇聯絡好多年？先生，你5年前出席佢50歲生日派對喎。你乜都睇唔到乜都唔知？你係佢首席嘉賓。里奧仔將會好似鐵達尼號咁沉沒。」