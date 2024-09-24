為吸引客人，餐廳不時推出新菜和拼配，除了傳統美食，有大廚更發揮創意，選用特別食材和烹調手法，為自家菜式打造混搭風格，好吃之餘又有精緻擺盤，讓客人除在味蕾上品味，也能全方位感受到菜式之美。

清香桂花

天然花香令人心曠神怡，銅鑼灣創意餐廳在今個秋天以桂花做主角，打造多款美食。金桂和牛mini脆薯堡以和牛、菇菌、牛油薯仔和番茄作配，再加點桂花，入口清爽。桂花照燒菲力牛扒配板栗南瓜和時蔬，再加辣椒醬和桂花照燒醬，香氣撲鼻。另外有桂花咖喱豬軟骨配稻花香米、烤蜜薯桂花雪糕、桂香老陳皮燉梨和古樹金桂烤奶茶選擇，吃得滿嘴芬芳。

法亞混搭

高貴的法國菜加入其他地區風貌，味道與別不同。灣仔亞洲法式餐廳於9月27日至28日推出限時嘗味菜單，菜式受中國24節氣啟發，再加上Chef Edward的創意，打出龍蝦紫蘇小籠包、紅咖喱和牛芋角、蝦醬雞和新加坡辣椒蟹等24道創意菜，加指定價錢可任飲指定香檳，體驗更佳。

歐亞風味

西方烹調技術和亞洲風的食材混搭，會有意想不到的效果。中環新派歐陸餐廳近日推出全新秋季菜單，前菜有海膽拖羅他他伴番茄清湯果凍及松露玉子伴潮州凍蟹，前者以西班牙拖羅他他配北海道馬糞海膽，後者是日式玉子燒的變奏版本，開胃清香。緊接就有配鍋巴享用的法式鱈魚洋葱湯，主菜是西班牙紅蝦陳村粉，紅蝦肉和蝦膏的味道滲入麵條內，鮮嫩美味。

法菜新味

精緻的擺盤、高質的食材，令法國菜人氣持細續。尖沙咀新派法菜餐廳早前轉換新菜單，清新前菜有香桃配Burrata芝士，風乾帕爾馬火腿配芝士、茴香花和柚子汁等，另一道赤穗生蠔，略蒸後加青葱、葡萄酒啫喱、醃漬青檸和韭菜忌廉汁，香滑富層准。其他還有用白味噌和清酒等製作的鵝肝、伊比利亞黑毛豬配黑胡椒醬、配青葱雪利醋及和牛肉汁的A4近江和牛等。另外，餐請來新任糕點師傅，推出加入零陵香豆雪糕的巴黎布雷斯特泡芙和香桃與熱情果等甜點，味道更突出。