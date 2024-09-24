陳曉東入行30年首攻小巨蛋　出動女兒助舞設獎金制

藝人陳曉東（東東）即將於9月28日在台北小巨蛋開演唱會，出道30年的他首次「攻蛋」，東東為備戰演唱會更特別提早一星期到台灣進行綵排，團員中除了有專業舞蹈員外，更找來一群「舞」功高強的小朋友助陣，甚至連他的兩位女兒多多及朵朵都有上陣，女兒已是亭亭玉立的少女，第一次陪着爸爸攻蛋，意義非凡。

而東東抵台後就進行密集式綵排，由於演唱會內容上特別衍生出兒童舞者伴舞橋段，為此舞蹈教室特別事先徵選13位有舞蹈經驗的小朋友，並與陳曉東兩位女兒組成「心有獨鍾」兒童版限定舞團。女兒多多與朵朵過去在廣州演唱會就以「特別嘉賓」身份跟着爸爸演出，女兒五官與東東頗為相似，神基因曝光。而她們除了伴舞外還彈鋼琴幫爸爸伴奏，才華洋溢的她們為了爸爸第一次攻蛋，勤加練芭蕾舞及街舞，非常認真。

東東透露自己用「獎金」制度來鼓勵女兒每一次表演都要做到最好，順道培養金錢觀，他表示：「每一次上台表演後有特別獎金當成酬勞，讓他們之後去旅行時自己花自己賺來的小紅包錢，培養一下他們自己對金錢花費的概念，比如說旅行中自己看見喜歡的公仔玩具，就要用演唱會演出賺來的紅包來買單。」