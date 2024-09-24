東冲有料到：日本涉谷出現泰國曼谷

單看標題可能會摸不着頭腦，所指的其實是泰國曼谷出現了一個以飲食為主打、很受當地人及遊客歡迎的新興景點Banthadthong。

景點位於BTS National Stadium站附近的大學區內，該區早於疫情時已宣布改造兼重新定位，經過一番大興土木後，終於大展鴻圖、百家爭鳴！

現時該處出現了很多食肆店舖，主要提供地道街邊美食。相比之下，唐人街則有大量小販攤檔，不過兩處地方同樣吸引大量當地人及遊客光顧。

由於屬大學區，所以負責管理的單位不時會搞搞新意思，上個周末便將部分區域劃分為行人專用區Walking Street，更於該區的地標麵包店前方位置畫了令人聯想到原宿十字路口的斑馬線，效果十分有趣！而當地大學負責人及部分相關政府官員亦於活動當日進行了簡單又隆重的開幕儀式，雖然開幕當日黃昏下起雨來，但依然不減訪客熱情，加上於行人專用區有相關藝術表演，並有小家品發售等，令該區變得旺上加旺！有關方面更透露，如果之後再推出行人專用區時反應持續良好的話，不排除於每個周末定期登場，讓大家可在仿涉谷街頭打卡留念。不得不說，泰國對旅遊業的經營可謂落足心思。

順道預告一下，本月29日曼谷唐人街會舉辦封街跳老舞活動。活動由泰國政府旅遊局主辦，顧名思義會封街讓大家大跳懷舊舞，有興趣的話可前往欣賞。

胡慧冲