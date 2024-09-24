洪嘉豪對結婚生子有恐懼：我最愛係自己

歌手洪嘉豪與Serrini今日（24日）現身啟德，出席周生生90周年《共生無盡Timeless Resonance》珠寶故事展，吸引大批粉絲到場支援。二人示範以聲音導航分享與珠寶的故事，當中嘉豪深情聲演疼愛老婆的丈夫，向結婚多年的妻子補回求婚一刻，冧爆粉絲。

嘉豪受訪時被問到是否已想好求婚詞以備將來向女友求婚？他直言暫時對結婚生子有恐懼：「因為依家最愛係自己，有好多事想做想去衝，見身邊朋友帶埋仔女出嚟都嚇驚，所以暫時唔會諗拍拖，緣分到就會有。」問他有否擔心若將來拍拖會出現脫粉潮？他説：「我自己曾公開表示過，只要唔做壞事我會百分百支持粉絲，我相對粉絲都會百分百支持我。（佢哋有冇要求唔可以同性感或者唔係本地人拍拖？）沒喎，不過都明白我會長大、總有一日會成家。」他坦言自己現已32歲，但仍未有想過要下一代，相信粉絲也希望他能找個互相扶持及支持自己的伴侶。

談到珠寶，他自爆看中一雙價值幾萬元的鑽石耳環，他說：「暫時未捨得買，積極考慮開完騷買嚟獎勵自己。」他指自己向來不喜愛雙耳配戴同款耳環，故向好友陳蕾提議夾份購入再每人分一隻，笑指被對方叫他不要想傻事：「佢叫我唔好傻。（驚同你帶情侶耳環？）佢應該係覺得我搵佢搵笨，哈哈！識着呢啲朋友真係好，等我可以再諗清楚先買。」問到有否送過鑽石給女孩？他表示從未試過，笑指就連媽咪也未收過他送的鑽飾：「其實都好耐冇送過禮物畀媽咪，我成日都話鑽石與黃金，都不及我一片真誠與真心。」

問到有否收過粉絲送鑽飾？他坦言粉絲的無條件支持已經是最好的禮物：「佢哋平時買演唱會飛、CD已經好大支出，所以我叫咗佢哋唔好送禮物。」他表示粉絲現在會改送零食或一些手作小禮物給他。