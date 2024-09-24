麥浚龍12月舉行個唱　父女情延續董折浦銘心愛情故事

歌手麥浚龍 (Juno)一手策劃《The Album》專輯系列，成功把歌曲中的男女主角董折、浦銘心之間的愛情故事帶進樂迷心裡，事隔6年，兩人的故事尚未結果，Juno即將重啟「The Album」新章節番外篇，並延伸至灣仔會展舞台上，宣佈於12月5及6日假會展舉行演唱會，透過董折女兒董浦的視點，道出董折和董浦二人尤如穿越時空的一段父女感情，並拾起自身零碎的碎片，重新認識父母的愛情故事。

Juno作為演唱會的策劃者，一切源自3年多前推出最終章時，他回憶專輯尚有幾首作品收錄在內，但因疫情關係，最後決定暫且擱置。但他一直想把從未曝光的作品，用另一種方式發表，直至今年2月主辦商重提企劃，他說：「當時我冇立即答佢哋，但後來想住喺《The Album》中未有曝光嘅章節，其實站喺創作者的立場係略嫌可惜，況且《The Album》故事可以呈現出多種不同嘅表演模式，哪怕係舞台劇、音樂劇甚至電影都好。」

他又覺得若將《The Album》從頭到尾搬上舞台就沒有意思，直至再細味仍未出街的作品時，認為可將未公開的章節直接放上舞台，令故事更有延續性、更立體化。Juno又表示：「在世嘅人，邊個冇年輕過。我哋都係第一次出生，到底我們對父母又了解有幾多？」