佘詩曼為姚樂怡慶生　「七魔女」發功成個蛋糕瀡落地

藝人佘詩曼與周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇等組成「七魔女」，多年來感情都相當要好，就算多忙碌都好，她們都不時搞聚會。而前日(23日)是姚樂怡的生日，她們便約埋一起食飯慶祝，不過切蛋糕時，更搞到一鑊粥，場面混亂又搞笑。

事緣她們圍住拿着蛋糕的姚樂怡說Happy Birthday後，之後阿佘、周家蔚狂咀姚樂怡，其他人就將忌廉點在壽星女臉上，點知個蛋糕突然「瀡」咗落地，眾人驚慌「O嘴」，但又不忘爆笑，而壽星女姚樂怡即謂：「畀番個蛋糕我」，相當無奈。阿佘將片段PO上社交平台，更配文:「May you have the best and funniest birthday you have ever had！Full of laughter and love.Haha~」而文頌嫻亦有拍片直擊「意外」發生，並寫道：「Happy Birthday to Sherming，生日派對的混亂現場，生日小插曲，目擊意外事件發生，姊妹臨危不亂，享受當下，繼續保持歡笑，發放正能量，『怡反』手持『飯聚』證據。」