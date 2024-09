佘詩曼為姚樂怡慶生　「七魔女」發功成個蛋糕瀡落地

藝人佘詩曼與周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇等組成「七魔女」,多年來感情都相當要好,就算多忙碌都好,她們都不時搞聚會。而前日(23日)是姚樂怡的生日,她們便約埋一起食飯慶祝,不過切蛋糕時,更搞到一鑊粥,場面混亂又搞笑。

事緣她們圍住拿着蛋糕的姚樂怡說Happy Birthday後,之後阿佘、周家蔚狂咀姚樂怡,其他人就將忌廉點在壽星女臉上,點知個蛋糕突然「瀡」咗落地,眾人驚慌「O嘴」,但又不忘爆笑,而壽星女姚樂怡即謂:「畀番個蛋糕我」,相當無奈。阿佘將片段PO上社交平台,更配文:「May you have the best and funniest birthday you have ever had!Full of laughter and love.Haha~」而文頌嫻亦有拍片直擊「意外」發生,並寫道:「Happy Birthday to Sherming,生日派對的混亂現場,生日小插曲,目擊意外事件發生,姊妹臨危不亂,享受當下,繼續保持歡笑,發放正能量,『怡反』手持『飯聚』證據。」