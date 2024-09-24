陳欣茵分手後大解放　重設擇偶條件

藝人黃建東、瑪姬、陳欣茵、朱紫嬈等晚上在沙田出席西片《母血性》首映。離開無綫轉職KOL的陳欣茵包到冚戴上帽子和口罩，以運動服示人，離巢後被指大解放的她則說：「其實我不嬲都冇枷鎖，好大方，只係大家冇留意，大家留意吓我社交網，睇返之前有好多寶藏㗎。」

問到大解放是否與早前甩拖有關？她說：「可能都有少少關係，係自己更有自信咗，單身都希望自己變得更好，所以好努力去做gym、去學新嘢，個人自信咗、瘦咗、靚咗、就自然會大解放啦，已經瘦咗8.8磅，希望目標瘦10磅。」早前在節目中大騷水著的她被問到可有惹狂蜂浪蝶？她指當然有不少，但笑言對於只貪圖她外貌與身材的男士，並不會看上眼，希望對方能欣賞她的內涵，又笑稱現在眼角高擇偶條件提高了。

瑪姬指原本月尾舉行慈善音樂會，但因主辦單位與製作單位雙方出問題而延期舉行，但暫時還未知何時重啟。一直為音樂會準備，練歌、排舞、揀衫一腳踢的她白費一輪心機，同樣影響到為音樂會擔任嘉賓的黃建東，他亦花了數月時間減肥、練歌，原本打算自彈自唱、勁歌熱舞，但現在也要擱置。瑪姬則大讚黃建東提供不少創意提議，他指早前為廣告度橋拍攝後，除了幕前演出，也有興趣多參與幕後製作發揮自己的創意，更有興趣做導演，亦打算自己寫劇本，還希望能舉行集合棟篤笑、「福祿壽」扮嘢等不同表演元素的個演騷，相當有諗頭。