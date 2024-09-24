夏未優香 有料又好戲

日本嘅劇場文化根深柢固，無論音樂劇、舞台劇、能劇以至歌舞伎都有大把支持者，亦有唔少年輕人對於加入舞台界趨之若鶩，當中不乏樣靚身材正嘅美女，夏未優香就係其中一位！

白嫩好波

好多日本寫真女優都有進軍演員行列嘅傾向，事關有前車可鑑，見到巨乳女優小池榮子能成功躋身影視圈，後輩難免心郁郁。話時話，做演員唔一定要加入電視圈或電影界，參演舞台劇亦係一條熱門出路，而今日為大家介紹嘅寫真女優夏未優香，就係舞台劇團嘅成員。

今年25歲嘅優香，個樣生得甜美，笑容亦好陽光，畀到人一種親切嘅感覺，就好似鄰家女孩一樣咁平易近人。另外，阿妹嘅身材凹凸有致，肌膚雪白嬌嫩，心口對F奶望落相當飽滿，仲極具彈性，一睇就知係天然好波！

活躍舞台

夏未優香喺2022年正式踏足寫真女優之路，當時佢已經係偶像團體「SAYO STAY」嘅成員。據阿妹憶述，某日去咗主題公園玩，期間睇咗一場精彩嘅音樂劇，內心即刻好想自己有機會企喺台上，同成班演員一齊好愉快咁載歌載舞，於是決定參加藝能偶像團體，之後再喺寫真界初試啼聲。

講真以優香嘅質素，唔難喺寫真界立足，所以出道冇耐已經喺一場由雜誌搞嘅選美活動「編輯隱藏的寶石GP大獎」中獲得冠軍。值得一提，阿妹喺早前脫離所屬團體，之積極向舞台劇方面發展，喺劇團「DEARSTAGE」嘅安排下，到各個表演場館演出，劇目包括《天竺生地》同《降臨SOUL》，演員之夢總算得到實現！