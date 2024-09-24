前落選港姐變臉參加內地真人騷人氣勁　入北京大學法學系狂晒英語

港姐每年都為娛樂圈孕育新血，就算是落選佳麗，都有機會入行成為藝人，好似去年的彈出的「大騎樓」郭珮文，憑性感形象和天然呆性格殺出一條血路。2021年落選佳麗朱綽盈（Kimberlie），當時未能進入決賽，之後卻到內地參加內地真人騷節目，人氣急升。

朱綽盈早於2018年已參加《2018亞洲太平洋國際小姐大賽》香港區，獲得最佳肌膚獎。朱綽盈於22歲時報名《2021年度香港小姐競選》，報稱是一名學生，身高1米66，最終於28強止步。朱綽盈對娛樂圈充滿憧憬，畢業於港大法律系的她，去年亮相內地真人騷《令人心動的offer》第五季，成功打開知名度。

朱綽盈在內地積累不少人氣，其抖音有40.5萬粉絲，朱綽盈更以普通話、英文、韓文開設不同社交平台，吸納不同地域粉絲。朱綽盈在最新一條Vlog片中，自爆獲北京大學取錄成為法學系學生，日前到內地報到，見到朱綽盈拍片由「北京大學」校門招牌，到達國際法學院的報到處，又在片片遊覽校園，全片以英語配音，展現學霸一面。不過有網民卻留意朱綽盈的外貌，與3年前參加港姐時分別太大，以為認錯人，就像蝴蝶成型，完全變態。