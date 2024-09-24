加國Serena Becker　火辣無限制

喺時裝展走上天橋行騷，係唔少模特兒嘅夢想，只係因乜嘢原因會令佢哋投身成人網紅界呢？咁就要問吓呢位來自加拿大嘅Serena Becker喇！

表演欲強

模特兒有多種唔同類型，而能夠喺時裝展上表演，更係大部分模特兒嘅終極目標，出生於加拿大多魁北克嘅Serena Becker就係其中之一，只係出道3年幾後，佢竟然放棄時裝模特兒身份，轉型成為成人網紅搵食，究竟箇中原因係點呢？

天生五官標致嘅Serena Becker，真係由細靚到大，而佢仲好鍾意運動，更係一位冰上曲棍球好手，同時佢亦係啦啦隊隊長，足見佢充滿表演欲，好享受成為眾人嘅焦點，亦因為咁，佢夢想將來成為模特兒，吸盡全場嘅目光。

為咗追尋模特兒夢，喺大學時期隻身遠赴美國邁阿密面試，憑住迷人外形成為獲得取錄，以兼職模特兒身份參與過唔少活動，但因學業問題，經歷短暫模特兒生涯後便返回加拿大，而大學畢業後，佢成為一般上班族。

事業轉型

本身性格外向嘅Serena Becker，慢慢厭倦朝九晚五嘅刻板生活，及至2019年佢毅然辭去工作，再次遠赴美國洛杉磯面試，而今次佢決定全身投入模特兒界事業，甫出道便獲得唔少工作，先後為多本時裝雜誌拍攝寫真，更頻頻喺時裝展上演出，就喺事業如日中天之際，身體卻出咗問題，原來佢曾經喺冰球比賽中腰部受傷，令佢難以應付密集嘅工作，為免加深腰傷，最後佢只好退出模界，並轉向網紅界發展。

挾住時裝模特兒身份，加上經常部分享辣照，令佢人氣急升，亦令佢萌生成為成人網紅嘅諗法，於是開設OnlyFans帳號並為會員獻上火辣無限制嘅寫真及影片，為事業迎嚟第二次高峰。

Profile

出生地：加拿大

身高：175cm

三圍：35D-24-35

人索身材正嘅Serena Becker，憑住得天獨厚嘅天賦本錢，轉型做成人網紅不但相當成功，而佢自家製嘅限制級影片更係直逼四仔質素，難怪佢嘅OnlyFans粉絲超過13萬啦！