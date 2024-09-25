【是日通勝】

農曆八月廿三

甲辰年 癸酉月 壬辰日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、祈福、嫁娶

忌：安床、開渠、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：待人寬容，不斤斤計較，幸運之神會撐你。

金牛座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙子座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

巨蟹座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

獅子座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

處女座：投入感不足，事業受影響，必須重新振作。

天秤座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

天蠍座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

人馬座：瑣事纏身，應接不暇，別把所有事攬上身。

山羊座：財運急升，愛情得意，可迎來愉快的周日。

水瓶座：話頭醒尾，毋須旁人提醒，亦能完成工作。

雙魚座：面對未處理的老問題，不放棄就有望解決。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 財運佳

（跌）狗 人緣差

鼠：時間管理做得妥當，工作表現有進步。

牛：工作運稍遜，易因粗心大意犯下錯誤。

虎：凡事看開一點，斤斤計較容易犯眾憎。

兔：懂得顧全大局，可於職場贏得好口碑。

龍：心態良好，易獲別人信任，有利事業。

蛇：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

馬：事業與財運皆下跌，埋怨也無補於事。

羊：做事不專心，容易被競爭對手比下去。

猴：小心駛得萬年船，處理公事不宜急躁。

雞：勿把煩惱放在心上，做人最緊要開心。

狗：是日沖煞，有伴侶者要好好控制脾氣。

豬：難打破感情悶局，單身者要保持耐性。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

面相看專長

暑假過後，又到開學，除了日常學習，作為父母也為子女安排不同的增值課程。其實每個小朋友都各有專長，更可循面相略作參考，但謹記孩子的面相會不停轉變，不宜「一本通書看到老」。

額高 數口好：

額頭看一個人的推理能力及記憶力，如額頭高闊飽滿、色澤鮮明、無凹陷或紋痣侵破為佳。有這種額相的孩子，分析力出眾，而且數學天分高，理科的成績會較優異。

耳高 記性好：

耳高於眉的小孩子除了聰明伶俐、學習能力高之外，考試運亦比別人強，往往容易名列前茅，取得好成績。

唇上有珠 口才佳：

俗語有云：「唇上有珠，嗌交唔會輸」，如唇中央有凸出的垂珠狀，此人多數喜歡說話，而且口才了得，不妨讓他們參加辯論隊或朗誦比賽，定有好表現。

牙整齊 語言天分高：

牙齒整齊、嘴形稜角分明的孩子，笑容會讓人感到舒服，討人歡喜。原來這類孩子的語言天分也高，不妨安排他們學習不同國家的語言，對日後發展有一定幫助。

眼大 藝術天分高：

眼大的孩子較為感性，而且好奇心強，雖然略欠恒心，讀書或只有「三分鐘熱度」，但對美學具有天賦的感受力，可以朝藝術方向，如繪畫、音樂、舞蹈或戲劇等發展。

嘴大 宜唱歌：

口主衣食，語言能力和情慾。大嘴巴的人精力旺盛，對唱歌、音律都較易上手，很適合學習聲樂。而且大部分口大的人，唱歌的感染力很強，聲音也很好聽，易受到別人愛戴。