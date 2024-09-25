娛圈單打︱反攻大陸被出征　影帝有理說不清

金馬影帝吳慷仁好戲人盡皆知，佢人緣好亦係不爭的事實，可惜呀，一個全能藝人始終敵唔過兩岸矛盾，忽然成為台灣網民出征對象！話說吳慷仁一直冇簽經理人，所有工作都係自己一腳踢安排，最近傳出佢簽約中國大陸經紀公司，就係咁，被老家網民狂轟佢為人民幣折腰！

嗱，數月前吳慷仁本來有份出席北京國際電影節，但唔知乜嘢原因，臨門一腳被取消入場券，主辦方以「拷貝損壞無法修復」、「宣傳周期安排調整」而取消放映佢兩套主演的電影，大陸影迷始終跟吳慷仁緣慳一面。

之不過，機會話嚟就嚟。日前突然傳出佢簽約大陸經紀公司，全面進軍大陸市場，消息一出全台為之沸騰，台灣網民紛紛大喊崩潰，仲話佢賺人仔必會付出代價，演出會受限制，兼會被迫自認中國人喎。

呢嗱，吳慷仁不旋踵即被台媒拍到飛往上海開工，有指佢將同孫儷拍檔演出電視劇。面對輿情洶湧，吳慷仁顯得心事重重，其後終於開腔，承認一直有好多大陸公司接觸自己，佢會順着感覺走，繼續演好戲。亦有明白事理的粉絲送上祝福，認為憑吳慷仁的超卓演技，理應去一個更廣闊的舞台發光發亮，大陸娛樂圈無疑比台灣蓬勃。

計本欄話齋，台灣網民實在太過玻璃心。大陸慧眼識英雄，台灣「反攻」大陸，不是應該引以為傲嗎？何況吳慷仁係高雄眷村出身，佢亦有提過家鄉在安徽，乜都政治化，恐怕只係網民一廂情願咋。話時話，吳慷仁未入行前做過好多工作，包括水電箱焊接工、Bartender等，由低做起令他對人生有更深體悟，難怪演戲咁傳神！